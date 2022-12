Bredene Wintert pakt uit met gevarieerd programma

Vanaf vandaag gaat de sfeerverlichting in de straten en wijken van Bredene aan. De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur extra aandacht besteed aan de eindejaarsverlichting. Het eindejaarsevent ‘Bredene Wintert’ brengt dit jaar dan weer kerstevenementen naar het Duinenplein, het Vanden Wegheplein (Sas) en het MEC Staf Versluys. En er staat een Kerstkermis op het Duinenplein.

“De eindejaarsperiode is een tijd van warmte en sfeer. We doven dan wel de openbare verlichting tijdens de weekdagen tussen 23 en 5 uur, maar op de kerstverlichting besparen we niet”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe.

Inhaalbeweging

Bredene besliste eerder, omwille van de zeer hoge energiekosten, om de openbare verlichting van maandag tot donderdag tussen 23 en 5 uur te doven. De eindejaarsverlichting is aangesloten op de openbare verlichting waardoor deze in die periodes ook zal gedoofd worden.

“Maar voor 23 uur en na 5 uur zal de verlichting in volle glorie in de straten en op de pleinen voor sfeer zorgen. “Vorig jaar werd al een inhaalbeweging gemaakt maar ook dit jaar is er opnieuw extra verlichting in de Saswijk. Daarnaast krijgt het Duinenplein, waar een Kerstkermis komt, meer sfeerverlichting”, geeft burgemeester Vandenberghe aan. Bredene investeert meer dan 80.000 euro in kerstverlichting.

Diverse eindejaarsactiviteiten

Tijdens de komende eindejaarsperiode valt er op verschillende plaatsen in Bredene van alles te beleven. Er is niet alleen een Wintermarkt op het Vanden Wegheplein in de Saswijk, er zijn ook tal activiteiten in het MEC Staf Versluys en op het Duinenplein staat een heuse Kerstkermis en zijn er tal van optredens.

De ‘Wintermarkt’ op het Sas wordt samen met de lokale vereniging ‘’t Sas Herleeft’ georganiseerd. “Op het Michel Vanden Wegheplein (midden de Saswijk) zal er op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 december met diverse kersthuisjes (met warme en koude dranken en hapjes) en een rolschaatspiste heel wat te doen zijn”, zegt schepen van toerisme Alain Lynneel.

Optredens

Het Duinenplein is van 23 december tot en met 8 januari dan weer de centrale plaats voor de warmste Ker(st)mis met heel wat attracties en optredens.

‘Bredene Wintert’ wordt geopend op vrijdag 23 december om 18.30 uur met een ‘Spekkegooi’ en een optreden van Allie and the Roosters. Op 27 december om 18.30 uur staan de Rusty Zippers op het podium en op 29 december om 18.30 uur zijn dat The Gems.

Op 3 januari kan men om 18.30 uur genieten van Lizza’s Mojo en op 5 januari om 18.30 uur sluit Rock Circus af. “Op het Duinenplein is er op zaterdag 7 januari ook de traditionele Nieuwjaarsdrink met gratis frietjes en gebakken vis tussen 18 en 20 uur. Er zijn die dag straatacts en optredens en we klinken er op het nieuwe jaar”, geeft schepen Alain Lynneel aan.

Kerstzoektocht

Vanuit het MEC Staf Versluys loopt tussen 24 december en 7 januari een Kerstzoektocht. Wie speurt, krijgt een ‘lekker’ geschenkje! Formulieren kan men afhalen aan de balie bij de dienst toerisme. Binnen in het MEC Staf Versluys staat tussen 8 december en 4 januari een Kersthuisje, de Kerstman is er op 27 december, 3 en 4 januari te gast, telkens van 13.30 tot 17 uur. Kinderen kunnen er de kleurplaat die in de decembereditie van Bredene Magazine zit, aan de Kerstman afgeven.

Op 27 december is er ook een heuse familiedag in het MEC Staf Versluys! Tussen 13 en 17 uur is er een animatienamiddag met oude volksspelen, kermis op rolletjes, workshop circus, kun je een gek kapsel bij de kapper laten zetten of je laten omtoveren tot prinses, draak, … Er is een goochelaar en om 15 uur speelt het Bredens Accordeon Gezelsschap. Om 14.40 uur is er een ‘Spekkegooi’. Tussen 13.15 uur en 15.45 uur is er de gratis familievoorstelling ‘Mister Ballroom’.