Bredene maakt zich op voor een muzikaal weekend: Kool & The Gang en Metejoor maken hun opwachting op Bredene Festivalt

Op zaterdag 21 en zondag 22 augustus vindt in park ‘t Paelsteenveld de tweede editie van ‘Bredene Festivalt’ plaats. Discolegende Kool & the Gang brengt er op zaterdag een exclusieve zomershow. Op zondag is dan weer het Nederlandstalige lied aan de beurt.

Bredene maakt zich op om tal van nationale en internationale kleppers te ontvangen tijdens Bredene Festivalt. Onder andere Kool & The Gang, Metejoor en De Kreuners staan er op het programma.

De opbouw van het festival startte afgelopen dinsdag. “In Bredene zijn we klaar om er een knallend weekend van te maken”, aldus schepen van toerisme Alain Lynneel. “De ticketverkoop loopt goed. We zullen dit weekend meer dan 7.000 bezoekers ontvangen. Voor zaterdag zijn al 3.000 tickets de deur uit, op zondag verwachten we minstens 4.000 bezoekers. Maar uiteraard hopen we die cijfers nog te overtreffen. Er wordt mooi weer voorspeld en mensen beslissen vaak op het laatste ogenblik om naar een festival af te zakken.”

Groep 24, dat instaat voor de promo en ticketing, organiseerde onlangs een bevraging bij de kampeerders in Bredene. “Daarin gaf 50% aan interesse te hebben voor Bredene Festivalt. De 8.000 tickets die we voorop gesteld hadden, moeten dus haalbaar zijn, ook al is Bredene Festivalt voor het eerst betalend.”

Programma

“Maar ons programma mag er zijn, vind ik. Ik kijk er bijvoorbeeld enorm naar uit om Kool & The Gang bij ons te gast te hebben op zaterdag. Het is altijd fijn om artiesten van internationaal allooi in Bredene te ontvangen. Daarnaast komen zaterdag ook de liefhebbers van Queen (Queen by Mercury Rising) en David Bowie (Bowie Live) aan hun trekken.”

“Op zondag, de familiedag van het festival, presenteren we de Ketnetband, Metejoor, Flip Kowlier en De Kreuners. Het festival wordt afgesloten door Discobar Galaxie. Op zondag zal er op de terreinen van ’t Paelsteenveld ook doorlopend gratis kinderanimatie zijn.”

“Wist je trouwens dat Metejoor in augustus enkel nog naar de kust komt om zijn volledige show te spelen op Bredene Festivalt?”, geeft schepen Lynneel nog mee.

Bredene Festivalt vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 augustus. Er zijn nog tickets beschikbaar voor beide dagen. Een ticket voor de zaterdag kost 30 euro, op zondag betaal je 25 euro. Een weekendticket kost 50 euro. Kinderen tot 14 jaar komen er gratis in. Wie een ticket aan de deur koopt, betaalt 10 euro meer. Tickets online kopen kan via bredenefestivalt.be.

(MM)