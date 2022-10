Bredene Klinkt wordt volledig afgelast. Of toch niet?

Een ijspiste zou er dit jaar niet komen, dat stond al vast. “Maar half september heeft het college blijkbaar al beslist om ook de kerstmarkt helemaal af te gelasten. De eigen gemeentediensten moeten een alternatief programma voorzien”, aldus Groen-raadslid Koen Uittenhove. “We juichen het verdwijnen van de ijspiste toe, maar het gemeentebestuur doet het wel om de verkeerde reden.”

“Bredene en kerstmarkten, het is een moeilijk huwelijk. Na enkele debacles in het recente verleden is het ook dit jaar weer hommeles. Eerst zou er een totaalformule komen met kerstmarkt en ijspiste. Maar op 19 september zijn de contracten, samen goed voor 57.500 euro, opgezegd. Er komt geen ijspiste en nu zelfs geen horecatent of feestprogramma meer. De gemeentediensten zullen een alternatief programma voorzien met onder andere zoek- en wandeltochten, een speeldorp, in- en outdooractiviteiten”, zet Koen Uittenhove zijn verhaal in.

“Wij betreuren deze beslissing om verschillende redenen. Ten eerste is het jammer dat wij als oppositie de communicatie van de gemeente moeten overnemen bij minder goed nieuws. Ik vind het ook pijnlijk dat het college het gemeentepersoneel met deze extra taken belast in de periode van Kerst en Nieuw.”

“Begrijp me niet verkeerd, we zijn als Groen heel tevreden dat er geen ijspiste komt. Deze ecologische waanzin is al vele jaren een doorn in ons oog. Niet duurzame keuzes liggen hier echter aan de basis maar een pure besparingsoperatie. Dat getuigt toch van een gebrek aan visie.”

Groen vindt ook al langer dat dergelijke (kerst)activiteiten best aangedreven worden door plaatselijke verenigingen en handelaars, met de Lokale Raad voor Economie en Toerisme als motor. “Dat hoeft dan nog niet eens veel te kosten. Vorig jaar ging het voor een stuk al de goede richting uit. Alleen heeft het gemeentebestuur nog altijd de neiging om alles zelf te willen doen.”

De besparing, die de gemeente nu realiseert, vindt Uittenhove ook een valse besparing. “We besparen ogenschijnlijk 57.500 euro. Maar ook het alternatieve programma zal natuurlijk geld kosten. Denk maar aan het personeel, dat zal worden ingezet tijdens die (feest)dagen. Als toeristische gemeente vraagt het bestuur al heel veel van zijn personeel tijdens de zomer en schoolvakanties. Daarom is het goed dat het personeel op de diensten vrije tijd in die periode voldoende dagen thuis kan zijn. Het uitbesteden van een feestprogramma kadert hierin. Maar nu wordt de klok teruggedraaid: het gemeentepersoneel mag het weer zelf oplossen.”

Een weloverwogen beslissing, na overleg met LRET

Of met de huidige beslissing de ijspiste nu definitief begraven is, wil toerismeschepen Alain Lynneel niet gezegd hebben. “Zolang de elektriciteitsprijzen zo hoog blijven, blijft hij geschrapt. Wie weet wat ons nog allemaal te wachten staat? Maar definitief van de baan is de ijspiste niet. We willen nu vooral geen overhaaste beslissingen nemen.”

Lynneel wijst er verder op dat er weliswaar al prijs gevraagd was bij enkele bedrijven maar dat er nog niks toegezegd was. “Er moesten geen contracten verscheurd. En ook de kritiek dat de Lokale Raad voor Economie en Toerisme (LRET) hierbij niet betrokken was, klopt niet. Meer zelfs, toen ze daar op de laatste vergadering hoorden dat de ijspiste ons tot 40.000 euro aan elektriciteit kon kosten, hebben ze zelf gevraagd af te haken.”

Dat de gemeente altijd de touwtjes zelf in handen wil houden, klopt volgens de toerismeschepen evenmin. “Ook afgelopen zomer hebben we voor heel wat (top)evenementen met externe partners samengewerkt. Dat ons personeel uitgeput uit de zomer is gekomen, lijkt me wat kort door de bocht.

Maar wees gerust, er zal voor de kerstperiode een programma samengesteld worden waarin iedereen zijn gading zal vinden. Er zal elke dag wel iets te doen zijn in Bredene. We zijn daarover nog volop in overleg met -jawel- externe partners. Maar binnenkort verneem je daar alles over…” (MM)