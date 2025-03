Brandweer zet innovaties in de kijker op geslaagd Innovatiefestival

Op 21 en 22 maart organiseerde Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen het Innovatiefestival, een tweedaags evenement waar de brandweer zijn nieuwste technologie en werkwijze presenteerde. De eerste dag was gericht op externe partners, zoals politie, havenautoriteiten en noodplanningsambtenaren uit de zone waar ze vaak mee samenwerken. Op de tweede dag kregen de eigen brandweermensen de kans om het innovatieve materieel van dichtbij te ontdekken.

De brandweerzone, die dit jaar haar 10-jarig bestaan viert, heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in gespecialiseerde teams en hoogtechnologische uitrusting. Tijdens het festival werden onder andere de nieuwste blusrobot, drones en de mobiele commandopost gedemonstreerd.

Van klassieke brandweer tot hightech hulpverlening

De brandweer heeft de afgelopen decennia een enorme evolutie doorgemaakt. “We blijven niet stilstaan. De risico’s veranderen, en dus moeten wij mee evolueren,” zegt Jeroen Bonte, postoverste van Brandweer Brugge.

“Moderne uitdagingen zoals batterijbranden, sterk geïsoleerde woningen en complexe industriële incidenten vragen om geavanceerde technieken en gespecialiseerde uitrusting. Een belangrijk antwoord daarop is bijvoorbeeld het Cobra-blusnevelsysteem. De combinatie van hoge druk en grit snijdt door heet materiaal, waardoor we veilig branden kunnen bestrijden in moeilijk bereikbare ruimtes.”

Naast de klassieke autopomp beschikt de zone over een breed gamma gespecialiseerd materieel om uiteenlopende risico’s aan te pakken. Dat werd tijdens het festival uitgestald aan de kazerne in de Pathoekeweg. Maar de postoverste gaf ook al een blik op de toekomst.

Zo komen er binnenkort gespecialiseerde autopompen in de beroepsposten van Brugge en Oostende, uitgerust voor het bestrijden van branden met batterijen en zonnepanelen. Daarnaast werd voor de Brugse binnenstad een compacte stadsautopomp aangeschaft om sneller en efficiënter te kunnen opereren in het autoluwe centrum.

Specialisatie als troef

De moderne brandweerman of -vrouw moet steeds vaker specialistische kennis bezitten. “De tijd dat een brandweerman alles moest kunnen, is voorbij,” aldus Bonte. Daarom zet Zone 1 sterk in op specialisatie: van klimmers en duikers tot dronepiloten en bedieners van de mobiele commandopost.

Nog een van die specialisatie is de bediener van de meest recente aanwinst: de blusrobot. Die zal ingezet worden op locaties waar het te gevaarlijk is voor brandweermensen, zols grote industriële branden, maar ook ondergrondse parkeergarages of historische gebouwen. “Bij de brand in de Notre-Dame van Parijs was een blusrobot cruciaal om de schade te beperken. Met onze eigen blusrobot zijn we nu voorbereid op dergelijke complexe scenario’s.”

Om het nieuwste paradepaardje van Zone 1 extra in de kijker te zetten, werd intern een wedstrijd georganiseerd om een naam voor de robot te bedenken. De winnaar wordt meter of peter van het toestel.

Gezondheid en veiligheid van brandweermensen

Naast de bestrijding van branden wordt er ook veel aandacht besteed aan de gezondheid van de brandweermensen zelf. Onderzoek toont aan dat zij een verhoogd risico op kanker lopen door blootstelling aan giftige stoffen.

Daarom is er een standaardprocedure ingevoerd waarbij na elke interventie een decontaminatiewagen aanwezig is. Brandweermensen kunnen onmiddellijk hun vervuilde interventiekledij wisselen. Ook het materieel zelf wordt gespecialiseerd gereinigd om verdere blootstelling te minimaliseren.

Communicatie en waterinterventies

Snelle en efficiënte communicatie is cruciaal bij elke interventie. Via speciale software kan een burger inschakeld worden om situaties ter plaatse te filmen. Hierdoor kan al tijdens het aanrijden ingeschat worden of opschaling nodig is. Maar ook tijdens de interventie is coördinatie essentieel. Dat kan vanuit de mobiele commandopost waar bijvoorbeeld live dronebeelden kunnen bekeken worden. Die drone wordt niet alleen ingezet bij grootschalige incidenten, maar ook voor zoekacties en verkenningen in moeilijk bereikbare gebieden.

Ook waterredding is een belangrijk thema. Door klimaatverandering en de toename van overstromingen beschikt de zone over diverse reddingsvaartuigen voor de zee en binnenwater. Een innovatie op dat vlak is bijvoorbeeld de Aquaeye-sonar met artificiële intelligentie, waarmee duikers sneller slachtoffers onder water kunnen lokaliseren.

Met deze technologische vooruitgang en specialisaties wil Hulpverleningszone 1 klaar zijn voor de toekomst: “Zorgen dat we er staan als het nodig is én met het juiste materiaal.”