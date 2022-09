Brandweer van Komen-Waasten pakt uit met spectaculair opendeurweekend

Een gruwelijk verkeersongeval, een brandende woning en een compleet arsenaal aan brandweerwagens. Neen, Komen-Waasten was dit weekend niet het toneel van een gigantisch drama maar wel van de opendeurdagen van de brandweer. “Dergelijke events zijn onmisbaar in onze zoektocht naar nieuwe vrijwilligers”, klonk het bij postverantwoordelijke Jimmy Lahousse.

Het weer mocht dan wel wispelturig zijn, dat weerhield er alvast honderden mensen op zowel zaterdag als zondag niet van de demonstraties door de soldaten van het vuur te missen. De kazerne van Komen-Waasten opende er twee dagen lang de duren en bood bezoekers een unieke blik achter de schermen van dit vaak avontuurlijke beroep. Van de indrukwekkende ladderwagen tot de autopompen, het regelrechte Zwitserse zakmes van de brandweer? De meer dan 40 vrijwilligers maakten alle leergierigen wegwijs doorheen alle facetten van de hulpverleningszone.

De allerkleinsten konden dan weer hun kunst en kunde tonen op een heus hindernissenparcours waar ze, compleet in uniform, een vervaarlijke situatie veilig moesten maken. Wie genoeg doorzettingsvermogen had, kon huiswaarts keren met een echt diploma van de jeugdbrandweer.

Demonstraties

De absolute trekpleisters waren dan weer de twee indrukwekkende en levensechte demonstraties op de binnenkoer van de brandweerpost. Tijdens een eerste simulatie toonden de spuitgasten hoe ze een slachtoffer uit een autowrak moesten bevrijden.

De wagen werd vakkundig in stukken gesneden, terwijl de ambulanciers zich over de bestuurder ontfermden. Nadat de laatste stukjes auto waren verwijderd, was het dan de beurt aan een houten hut die werd opgetrokken om uiteindelijk in brand gestoken te worden.

In geen tijd toonden de helden van het vuur hoe ze de situatie onder controle kregen en de omgeving veilig konden stellen. Het volledige spektakel wekte heel wat bewondering op bij de kijklustigen, die zichtbaar genoten van de demonstratie.

Vrijwilligers gezocht

“Meer nog dan het tonen van wat de brandweer allemaal doet, is een opendeurdag zoals deze broodnodig voor het vinden van nieuwe vrijwilligers”, lichtte kapitein Jimmy Lahousse het geheel toe. “Zones doorheen het gehele land vinden alsmaar minder nieuwe vrijwilligers, wat vaak heel wat organisatorische creativiteit vraagt. Komen-Waasten beschikt op die manier wel over meer dan 40 mensen, we hebben geen beroepsbrandweerlieden ter plaatse.”

“Door de week valt het dan ook vaak voor dat we slechts 4 of 5 mensen ter beschikking hebben. Het combineren van een functie als vrijwilliger met een job is voor veel mensen vaak moeilijk te regelen en dan is er nog de opleiding die bijna 3 jaar duurt.”

“Weinig mensen staan nog te springen om dergelijke opofferingen te maken. Idealiter zouden we ons korps in Komen-Waasten willen aanvullen met 20 vrijwilligers, al hopen we dat deze opendeurdagen misschien 1 of 2 mensen heeft geprikkeld om het toch te gaan proberen.”