Brandweer Tielt viert 200e verjaardag met minifestival en veiligheidsdag

Afgelopen weekend vierde de Tieltse brandweer zijn 200-jarige bestaan. Een leeftijd waarmee de Tieltse brandweerpost zich bij de oudste brandweerposten van Vlaanderen mag rekenen. Een gebeurtenis die je niet zomaar voorbij mag laten gaan.

Het weekend startte op vrijdag 18 augustus met het minifestival Fire-rock. Op de extra grote editie van hun Veiligheidsdag op zondag 20 augustus konden de brandweermannen en vrouwen van de Tieltse brandweerpost zich pas echt van hun beste kant laten zien.

Nadat meer dan 600 aanwezige ’s middags hadden mogen aanschuiven voor het middagmaal konden ze samen met de massaal opgedaagde bezoekers vanop het terras aan het Generaal Maczekplein heel de namiddag vol bewondering genieten van talrijke demo’s. Maar ook de allerkleinste bezoekers van de Veiligheidsdag moesten zicht niet vervelen met de aanwezigheid van een uitdagend parcours dat op bijzonder veel bijval kon rekenen.

Demo’s

Tijdens de demo’s die vakkundig aan mekaar werden gepraat kon het publiek vanop de eerste rij meemaken hoe een slachtoffer van een verkeersongeval uit haar wagen werd “geknipt” om op een zo’n veilig mogelijk manier de nodige medische zorgen te krijgen.

Dit keer ging het gelukkig een demonstratie, maar het werd snel duidelijk dat dergelijke opdrachten in de praktijk de nodige discipline, vakkennis en teamwork vereisen. Teamwork binnen de eigen diensten maar ook met andere disciplines van de hulpverlening om zo in het belang van de slachtoffers steeds de beste keuzes te kunnen maken. Voor dit in scène gezette ongeval werd naast de brandweer en ambulance ook de MUG en MUG-Heli opgeroepen, een heli die gedurende heel de Veiligheidsdag aanwezig bleef voor een bezoekje.

Duitse autobrand

Verder waren er nog demonstraties van de brandweer uit zusterstad Gross Gerau die met één van hun brandweerwagens naar Tielt afgezakt waren en met plezier demonstreerde hoe men in Duitsland een autobrand tot een goed einde brengt. Ook de behendigheid en het kunnen van de motards van de Tieltse verkeerspolitie werd onder een verschroeiende zomer zon vol bewondering gevolgd door de aanwezige.

Naast de vele demonstraties kon het publiek op deze 200ste verjaardag van de Brandweerpost ook kennis maken met andere takken van de hulpverlening. Delegaties van het Rode Kruis, Dovo, Douane, het Drone team van de Civiele Bescherming en een afvaardiging van Defensie en de Federale Politie toonde hun kunnen en de apparatuur waarmee ze dagdagelijks opereren.

Natuurlijk kon Tieltse politiezone zelf ook niet ontbreken op dit event, zij waren dan ook talrijk aanwezig met een deel van hun wagen- en motorenpark maar ook de tuimelwagen en crashsimulator die ze in het verleden lieten bouwen door leerlingen van het Tieltse VTI ontbraken niet op de afspraak.

(WM)