Brandweer Kortrijk organiseert Comedy On Fire ten voordele van Een Hart voor West-Vlaanderen

De vrijwilligers van Brandweer Kortrijk organiseren hun vijfde editie van Comedy on Fire. Dit jaar beslisten ze om een deel van de opbrengst te sponsoren aan een goed doel. “Bereid je voor op een avond vol humor, gezelligheid en hilarische hoogtepunten. Wij garanderen dat je met een grote glimlach naar huis gaat”, zegt Andy Tydgat van HVZ Fluvia.

Ten voordele van Een Hart voor West-Vlaanderen

Het is de eerste keer dat Brandweer Kortrijk met Comedy On Fire een goed doel sponsort. “Een lokaal doel bracht ons tot Een Hart voor West-Vlaanderen. Deze ondersteunen lokale projecten in onze provincie, ze geven de voorkeur aan kinderen of jongeren wat ons ten zeerste aanspreekt. Het is de bedoeling om een deel van de ticketopbrengst, afgerond tot een mooi bedrag, te geven aan Een Hart voor West-Vlaanderen.”

“Ook dit jaar kan de bezoekers genieten van onze welgekende Cocktail on fire en dit jaar introduceren we onze Saucisse on fire”

De vijfde editie van Comedy On Fire gaat door op zaterdag 18 november in OC Lange Munte (Beeklaan 81, Kortrijk). “De deuren openen om 18.30 uur waardoor jij en je gezelschap kunnen genieten van een aangename babbel en een verfrissend drankje. De show start om 20 uur. Ook erna is er de gelegenheid om gezellig na te praten”, vertelt Andy. “Ook dit jaar kan de bezoekers genieten van onze welgekende Cocktail on fire en dit jaar introduceren we onze Saucise on fire, een braadworst gebakken op Comedy on Fire wijze.”

Artiesten en optredens

MC Koen Dewulf brengt samen met Jeron Dewulf, Seppe Toremans en Ygor een flinke dosis humor mee. “Koen Dewulf zal de avond leiden met zijn unieke humor en charismatische presentatie en zet de toon voor een avond vol vermaak en lachsalvo’s. Jeron Dewulf is de meester van improvisatie, komische timing en onvoorspelbare humor. Zijn optreden van 20 minuten is een rit vol lachen. Daarna volgt Ygor, een opkomende ster in de comedywereld. Hij brengt een verfrissende kijk op alledaagse situaties. Seppe Toremans, met zijn eigenzinnige stijl en hilarische observaties, sluit de avond af met een optreden van 45 minuten.”