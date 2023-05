Brandweer Kortrijk demonstreert tijdens Sinksen: “Manier van werken ontdekken”

Brandweer Kortrijk van hulpverleningszone Fluvia tekent present op Sinksen 2023. Dit op 29 mei aan de Broelkaai tussen 12 en 18 uur. “Ons gespecialiseerd materiaal kan uitgeprobeerd worden.”

Brandweer Kortrijk organiseert jaarlijks een fotomoment voor jongelui die hun communie- of lentefeest vieren. De kinderen krijgen een rondleiding in de brandweerkazerne en mogen poseren op de brandweerwagen. Brandweer Kortrijk van zone Fluvia tekent nu ook present op Sinksen 2023. Dit op 29 mei aan de Broelkaai tussen 12 en 18 uur.

Infosessie

“Velen vragen zich soms af wat een brandweervrijwilliger eigenlijk doet”, zegt Jeffrey Delaey. “We laten bij deze demonstratie de toeschouwers kennismaken met onze manier van werken en je kan zelfs wat gespecialiseerd materiaal uitproberen. Ook voor de kinderen voorzien we een kennismakingsmomentje met de brandweer. De kinderen zien het brandweermateriaal van dichtbij en krijgen een woordje uitleg van onze brandweermannen en -vrouwen. Onze vrijwilligers geven je ook graag uitleg over wat je moet doen om zelf vrijwilliger te worden bij de brandweer.” Mocht iemand te jong zijn, is de jeugdbrandweer misschien iets. “Als je tussen 14 en 18 jaar bent en nu al interesse hebt in de brandweer, kan je al doende de kneepjes van het vak leren in een veilige omgeving en begeleid door onze eigen brandweervrijwilligers. Er zijn daarvoor infomomenten en infosessies. Tijdens de infosessie nemen we je helemaal mee in de wereld van de brandweer. Van hoe je kan solliciteren tot het leven als brandweervrijwilliger en nog veel meer. De duurtijd is ongeveer twee uur.”