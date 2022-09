Brandweer Hooglede houdt opendeur

Het Hoogleeds brandweerkorps zet op zondag 18 september de deuren open, een jaarlijkse traditie. De opendeur begint om 13 uur met demonstraties en tal van randanimatie. Er is zelfs een unieke demonstratie van een redding op hoogte.

De brandweerpost van Hooglede pakt dit jaar uit met een demonstratie van een redding op hoogte door een gespecialiseerd RED-team. “Traditioneel kan het publiek onze voertuigen bezichtigen waaronder de ladderwagen. Maar in sommige gevallen is een ladderwagen niet voldoende. Iemand die in een kraan of silo vastzit, kan vaak enkel geholpen worden door het RED-team. Zij werken met touwen en worden ingezet bij interventies waar een ladderwagen ontoereikend is om slachtoffers die zich op moeilijk bereikbare plaatsen bevinden, te redden. Eén collega van onze brandweerpost is lid van het RED-team, dus wilden we zeker van die gelegenheid gebruik maken om dit te demonstreren”, aldus kapitein Johan Wardenier.

Rondrit

De brandweerpost uit Hooglede is nog steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers. “We hopen met onze opendeurdag mensen warm te maken voor de brandweer. Er zijn tal van demonstraties, een doorlopende brandpreventie en onze brandpreventieadviseurs staan doorlopend paraat om tekst en uitleg te geven.

Daarnaast vergeten we zeker onze kinderen en jongeren niet. Zij kunnen ons materiaal en voertuigen bezichtigen en er staat zeker een rondrit met de brandweerwagens op het programma. Er zijn ook brandweerspelen en nieuw dit jaar is ons zonaal voertuig om dieren te redden. Het is dus een aanrader om eens een kijkje te komen nemen”, aldus het brandweerlui van Hooglede. (EVG)