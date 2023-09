Braderie, rommelmarkt en veel muziek op Surplatse

Op zondagnamiddag 17 september vindt in het centrum van Wevelgem de tweede editie van Surplatse plaats. Dit evenement kwam er vorig jaar toen het braderiecomité besloot ermee op te houden. Met Surplatse biedt Wevelgem een platform aan de lokale handelaars en verenigingen.

Surplatse werd vorig jaar voor de eerste keer georganiseerd en kwam er ter vervanging van de traditionele Braderie. Het Braderiecomité besliste na 50 edities om hun activiteiten stop te zetten. Wevelgem ging daarom zelf aan het organiseren in het derde weekend van september, opnieuw met klemtoon op de lokale handelaars en verenigingen.

Meer dan braderie

De tweede editie bouwt verder op de formule van vorig jaar met een aantal nieuwigheden. Zo is de traditionele rommelmarkt in de Lauwestraat terug van weggeweest. Deze wordt georganiseerd door bistro De Plaza. Wie een plaatsje op de rommelmarkt wil, kan zich nog tot 8 september inschrijven via www.wevelgem.be/surplatse. Een standplaats kost 10 euro en is 3 op 4 meter.

Tussen de kraampjes door is er in de Lauwestraat heel wat te beleven en te proeven. Bij Byttebier is het feest, de honderdste verjaardag wordt gevierd met de tentoonstelling van enkele unieke stukken uit het verleden. Verder is er in de Lauwestraat een demo keramiek, kan je je laten verleiden tot een lekker huisijsje of een bezoekje brengen aan de Angels of Hair. Die laatsten pimpen tussen 13 en 15 uur de haren van de kinderen of zetten hippe tattoos. Tussen 15 en 18 uur treden de MG’s Brothers op aan de Plaza. Gino Kesteloot van Kortrijk Drumt en Marc Vermeersch brengen muziek uit de jaren ‘60 tot ‘90.

Radio Hallo

Vanaf 10 uur worden ook de andere centrumstraten afgesloten voor de braderie. Op de parking van het oude zwembad staan enkele optredens gepland. Om 15 uur is er Radio Hallo Discoshow met Herman Verbruggen, ook gekend als Mark Vertongen van FC De Kampioenen. Om 17 uur sluit Aaron Blommaert, de winnaar van ‘The Masked Singer’ en finalist Radio 2 Zomerhit, de namiddag af.

Uiteraard wordt het Guldenbergplein opnieuw ingenomen door kermis. En over de hele evenementenzone zullen er ook eet- en drankstandjes aanwezig zijn. De gemeente zet dit jaar meer dan ooit in op duurzaamheid door zowel eten als drank aan te bieden in herbruikbare materialen.

Op zaterdag 16 september kan je rust vinden in de Kloostertuin. Daar verzorgt de Hark Van Noa – die samen tuinieren in de Bieststraat, een kermiskaffee. Tussen 15 en 23 uur schenken ze er drankjes en serveren ze oliebollen.

Ommeganck

In de rand van het gebeuren meldt schepen Defieuw dat er opnieuw nagedacht wordt over een centrumevenement in Gullegem. “Enkele jaren geleden verdween Ommeganck, dat was een jaarlijks handelsevenement met focus op de centrumstraten”, aldus schepen Defieuw.

“Na de positieve ervaringen met Surplatse wil de gemeente nu ook in Gullegem Ommeganck nieuw leven inblazen. Hiervoor zal de gemeente komende periode overleggen met handelaars en verenigingen.”