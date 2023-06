Boulevard Solar blijkt blijver: “Op termijn uitgroeien tot de stad die garant staat voor zomerse waterpret”

In 2020 nog een corona-alternatief, bleek een succesformule. Voor de vierde zomer op rij bundelt de stad Menen haar zomerprogramma onder de naam Boulevard Solar. Van muziek tot sport, maar vooral veel waterpret: “Dat werkt, dus zetten we er extra op in.”

Ze durven het woord bijna niet meer in de mond nemen. Corona. De pandemie is intussen hooguit een nare herinnering. Ook in Menen was het vaak kommer en kwel, maar toch puurden ze er ook positieve zaken uit. Boulevard Solar, bijvoorbeeld.

Toen niemand uit zijn kot mocht, zorgden ze in Menen voor een druk zomerprogramma op maat van bubbels en restricties. Een succesformule en dus wordt die ook in niet-pandemische tijden herhaald. “Het is bewezen dat het een meerwaarde biedt”, weet ook Hannah Maddens. “Ook doordat we alle vrijetijdsactiviteiten over de beleidsdomeinen heen bundelen in een brochure.”

Inwoners van Menen krijgen die deze week in de bus. Een lijvig boekje, waarin de evenementen die vanuit de stad worden georganiseerd, maar ook die van verenigingen aan bod komen – denk aan bijvoorbeeld Grensrock, Schippersweekend of Rekkem Congé. “Het is belangrijk om ook die te vermelden. Wij zijn dan ook geen concurrentie voor die grotere festivals”, meent schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele (Vooruit).

Dat er veel muziek en bij uitbreiding cultuur is, dat zeker. Het CC Kaffee opent weer de deuren en CC De Steiger pakt ook uit met CC Zomerfestival, er is opnieuw circus en met Café Solar staan weer optredens in verschillende cafés geprogrammeerd. “Eigenlijk bewaarden we na een evaluatie alle goeie elementen uit voorgaande jaren. De picknickbubbels verdwijnen omdat die geen meerwaarde meer bieden en we programmeren nu ook minder tijdens het bouwverlof om onze medewerkers te sparen”, klinkt het.

Een van de goeie elementen die wel bewaard blijven: de waterrecreatie. “Dat werkte, dus zetten we er nu extra op in”, vertelt schepen van Toerisme Virginie Breye (N-VA). “Op termijn willen we uitgroeien tot dé stad in de regio die garant staat voor zomerse waterpret.”

Dat blijkt ook uit het aanbod. Elk weekend is er onder het mom Aqua Solar wel iets te doen, met als hoogtepunt wellicht het waterevent Dobbero in samenwerking met Leiestreek. “Mensen kunnen dobberend in een grote ton aperitieven. Naast het water zal er ook animatie zijn en zullen bezoekers iets kunnen drinken en eten.”

Een kunstwandeling, de kunstenmarkt, de focus op Yvonne Serruys – er valt nog veel meer te beleven in Menen deze zomer. Een overzicht vind je ook op www.menen.be/boulevardsolar. (JD)