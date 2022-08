Boskabaal en wereldmuziek in de tuin van het College

Zaterdag 27 augustus is de mooie tuin van het College in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan het decor voor twee Isotopia-activiteiten: in de namiddag het verhaal van ‘Tillo en Juliet’, een Romeo en Julia-story én ‘s avonds Boskabaal Roots met drie wereldmuziekgroepen.

“Isotopia begon twee jaar geleden met Boskabaal in volle coronaperiode”, zeggen Manu Behaeghe en Rik Bruwier van Isotopia. “In de zomer van 2020 plaatsten we verhaaltjes op Facebook omdat er nog geen voorstellingen met publiek mochten zijn. ‘De steen van Steendam bos’, geschreven door stadsdichter Vincent Vandommele en verteld door Tilde Vandenbroucke. In 2021 mocht er wel publiek naar voorstellingen komen kijken en dan organiseerden we van dezelfde auteur en dezelfde vertelster ‘Boskabaal Caravan’ met in de namiddag verteltheater en ’s avonds schemerconcerten op 6 verschillende locaties in stad.”

Tillo en Juliet

Zaterdag 27 augustus is er opnieuw Boskabaal. “Om 14 uur kan je in de tuin van het College luisteren en kijken naar ‘Tillo en Juliet’ van stadsdichter Vincent en met Tilde en acteur Benjamin Sercu. Een ‘Romeo en Julia’-verhaal, dat volgens de auteur zich in de 16de eeuw in Verona afspeelde omdat die stad exotischer was dan onze stad aan de Mandel. Verneem die namiddag wat er in realiteit met Juliet en haar aanbidder gebeurde op de plek waar de historische feiten echt plaatsvonden. Een verhaal voor iedereen van 4 tot 99 jaar.

Wichita, Kansas

“Voor de fijnproevers van wereldmuziek is er vanaf 19 uur Boskabaal Roots in dezelfde Collegetuin. Er treden drie bands op. “Los Demonios De La Cumbia is een liveband met Zuid-Amerikanen wiens muziek invloeden van cumbia, funk en Bolivianse folk en rock heeft. Hun dj Kumbia Beat zorgt nog voor een elektrosausje vol samples en beats. De vijf vulkanisch explosieve en wulpse dames van ‘Mamaliga Orkestar’ uit Luik brengen Balkanmuziek waar je moeilijk kan blijven bij stilzitten.”

‘Carrie Nation & The Speakeasy’-band (CN&S) is een Amerikaanse band uit Witchita in Kansas. “Ze zijn voor de derde keer op toer in Europa en Isotopia kon ze naar Izegem brengen. Het is een energieke Brass & Grass-band die een combinatie van bluegrass, ska, punk en dixie speelt. Ze noemen het zelf: High energy in een Drink’em Down-atmosfeer. En er zal ook in de tuin van ’t College bier zijn. (IB)

Boskabaal, zaterdag 27 augustus in de mooie tuin van het College in de Burgemeester Vandenbogaerdelaan. De toegang is gratis.