Borellewandeling is terug in Dranouter maar zonder Borelleman

Na een gedwongen pauze van twee jaar was de wandeling Borelle terug in Dranouter. “We kozen voor een 100% traditionele wandeling met veel borellekoeken, borellewijn en borellebier en vooral ook die deugddoende lentezon,” vertelt Gerald Ghyselinck. Op de valreep diende de Borelleman af te zeggen wegens een positieve coronatest. De Belleman schreeuwde dan maar voor twee.

De Borellewandeling is en blijft een echte familiewandeling en dat merkte je ook nu weer aan de ontelbare gezinnen met of zonder kinderwagen.

Deze editie gaat zeker de geschiedenisboeken in als dé editie met het meest aantal wandelaars ooit die een lange rij vormden in het Dranouterse landschap. Enkel wie zich vooraan bevond kon de verbranding van de poppen bekijken en de vuurwerkjes, de gedichtjes van de Belleman horen. Zeer gegeerd waren ook de Borellekoeken. In één van de koeken zit een patakon, een aandenken aan de wandeling. Deze herinnering werd gemaakt door de mensen met een beperking van het keramiekatelier Sinterpunt in Dikkebus.

Wijn en bier

De wandeling eindigde op de parking van het voormalig eetcafé den Ekster. “Zeker nog dit jaar. Nu het eetcafé verbouwd wordt tot een privé woning is het afwachten wat de toekomst zal brengen,” zegt Gerald. Onderweg konden de wandelaars genieten van het borellebier en van de borellewijn.

De borellewijn werd aangeboden in blik wat uniek is in de wijnsector. “De druiven zijn Cabernet Cantor en Johanniter en komen uit de kleine maar fijne wijngaard ’t Heuvelhof van Dranouter, lokaler kan niet. Het Borelleteam werkte mee samen aan de druivenpluk en onderhoud van de wijngaard. De wijn werd gemengd met druiven uit wijngoed Monteberg waar dan ook de volledige vinificatie gebeurde.”

Saison borelle is de naam van het donkerblond bier met kruidige toetsen en een droge afdronk. Borelle werd zo weer het feest waar iedereen naar uitkeek. “ Vuur en rook moesten in het verleden de boze geesten verdrijven en zorgen voor voorspoed voor de gewassen. Laat ons nu maar meegeven dat vuur en rook de winter in de vergeethoek duwt.”

(MD)