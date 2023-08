Bootsea strikt grote namen voor dancefestival voor personen met een beperking

Op 21 september staat de vijfde editie van het Bootsea festival op de agenda met dit jaar opnieuw een topaffiche met Aaron Blommaert, Radio Hallo, Maksim, DJ Jack, Mark with A K, Flo Windey, Flavour Drop en Regi. Voor de presentatie wordt gerekend op Oostendenaar en radiopresentator Manu Van Acker.

Bootsea werd enkele jaren geleden opgericht door de vrijetijdsafdeling Briek van vzw Duinhelm om personen met een beperking een eigen festival te geven. Het is een volwaardig festival, maar de bezoekers kunnen volop genieten en waar ze volledig zichzelf kunnen zijn. “Hoewel mensen met een verstandelijke beperking heel graag naar festivals gaan en dit ook doen is de drempel naar een ‘gewoon’ festival vaak nog te groot”, merkt Wim Rogiers van vzw Duinhelm op.

Op Bootsea kunnen zij genieten van de muziek, alle vrijheid en aangepaste faciliteiten. Zo wordt alles gevisualiseerd zodat ook mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lezen zich zelfstandig kunnen behelpen. “Voor hen is dit een feest. Van over het gehele Vlaamse land en ook soms Nederland komt men naar Bootsea afgezakt. Er worden in totaal al zo’n 1.800 bezoekers verwacht”, zegt Rogiers nog.

Bekende Oostendenaar

Dit jaar is de presentatie in handen Van Manu Van Acker. “De vorige jaren werkten we al samen met Guga Baul en Gunther Lamoot en nu hebben we opnieuw gekozen voor een bekende Oostendenaar. We zijn ook trots op de affiche met Aaron Blommaert, Radio Hallo, Maksim, DJ Jack, Mark with A K, Flo Windey, Flavour Drop en Regi. Bezoekers kunnen daarnaast ook genieten van uitgebreide animatie op het festivalterrein.”

Traditioneel mag ook Jaimie uit ‘Down the road’ aka dj Jack spelen op het festival. Briek wil nu ook anderen mensen met een beperking de kans geven om een opleiding te volgen om dj te worden. “We zullen starten met twee proefsessies om dan uiteindelijk tot aan jaarwerking te komen waarbij de deelnemers alles leren over de softwareprogramma’s en alles wat bij het vak komt kijken.”