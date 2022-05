Bootsea dance festival in Oostende trekt met Camille en Kobe Ilsen & Victor Verhulst enkele grote namen aan

De vierde editie van het Bootsea dance festival voor mensen met een beperking in Oostende trekt enkele grote namen naar Oostende. In september staan Camille, Kobe Ilsen & Victor Verhulst, Jamie Van Kerschaever, De Bromeo’s, De Bobby’s en Michael Schack er op het podium.

Op 22 september is er opnieuw een editie van Bootsea dance festival. Bootsea is een betaalbaar en toegankelijk belevingsfestival voor jongeren met een beperking. De organisatie is in handen van Briek Vrije Tijd, die vrije tijd binnen het bereik van jongeren en volwassenen met een beperking brengt, en vzw Duinhelm, een centrum voor begeleiding van mensen met een voornamelijk mentale beperking. Beide organisaties krijgen ondersteuning van de Stad Oostende.

Crowdfunding

De toegang tot het festival bedraagt 20 euro. Briek vzw zette een crowdfunding op om geld in te zamelen voor achthonderd tickets. Dat doen ze omdat het voor jongeren financieel niet altijd haalbaar is en omdat scholen vaak gebonden zijn aan de maximumfactuur. Stad Oostende financierde 350 tickets via de crowdfundactie van Briek vzw.

Guga presenteert

Op de affiche van de vierde editie prijkt Oostendenaar Jamie Van Kerschaever. Hij opent het festival als DJ Jack Amai M’n Klak. Daarnaast zijn er optredens van het dj-trio De Bromeo’s, Bobby – de band van acteur en zanger Aaron Blommaert en Michael Schack – de drummer van onder andere Netsky. De presentatie is in handen van die andere Oostendenaar Guga Baul. Daarnaast wordt er een kermis, silent disco, een chillzone en een cocktailbar voorzien. (JRO)