Bomvolle Grote Markt voor Pommelien Thijs in Menen

Na een succesvol EK halve triatlon beleefde Menen een tweede topweekend op rij. De Wieltjesfeesten groeiden dankzij het gevarieerd en goedgevuld programma, het talrijk opgekomen publiek en het zalige nazomerweer, uit tot een erg geslaagde driedaagse. Het absolute hoogtepunt lag ongetwijfeld op zaterdagavond, toen een bomvolle Grote Markt uit het dak ging voor popsensatie Pommelien Thijs.

Na een eerste feestavond op vrijdag trok de braderie zich zaterdag langzaam op gang. De aanstelling van Nayla Breyne als eerste Wieltjesambassadeur kwam om 11:00 uur duidelijk te vroeg voor de Menenaars.

Wél al op de afspraak waren de superfans van Pommelien Thijs. Reeds 12 uur vóór aanvang van haar optreden namen ze al hun plekje in voor het podium. Ook de Bruggestraat was er al vroeg bij. Tegen de middag schaakte Koen Brouckaert zich daar naar winst in het eerste wieltjesschaaktoernooi.

Met de wieltjesworp in zicht begon het echt druk te worden in het centrum. In het veiligheidsdorp zorgden politie, brandweer, stadswacht en hulpverleners voor een unieke modeshow, leerrijk maar ook erg amusant. In de Kortrijkstraat was het kidsdorp dan weer een voltreffer.

Clusterbom

Op de Grote Markt wisten de dansgroepen Mattliss, Love 2 Dance, Golden Catalan Friends en Marie-Flo als eersten heel wat volk naar het podium te lokken. Vanaf dan ging het alleen maar crescendo richting het optreden van Pommelien Thijs. Zij dropte een clusterbom die het plein, stampvol met 5000 enthousiastelingen, een uur lang in vuur en vlam zou zetten.

Op zondag mocht Koekuitspurter Giovanni Vandamme na 29 koersrondjes de trui van Wieltjeskampioen aantrekken. Pascal en Philippe Vercamer van De Koekuit wonnen het petanquetoernooi. De aanstekelijke rock ’n roll van The Shagadeers en de modeshow van de lokale handelaars zorgden voor een perfecte afsluiter van het feestweekend.

(CB)