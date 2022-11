Bolwerk in Kortrijk opent Passerelle met muziek en boterwafelfestival

Bolwerk in de Spinnerijstraat in Kortrijk viert op 18, 19 en 20 november de opening van Passerelle, die zorgt voor inkijk in het atelier en herbergt een warme binnenbar, sanitair blok en de burelen.

Bolwerk is een atelier, een publiek huis en een productiehuis, een culturele vrijhaven die inzet op creatie, ontmoeting, verwondering en ecologie. De driedaagse opent op vrijdag vanaf 15 uur met een klassiek happy hour gevolgd door Dr Green aan de draaitafel.

Op zaterdag begint het happy hour om 18 uur gevolgd door een concert van WÜK met de release van de gloednieuwe EP van deze instrumentale band. Dj Jonas neemt daarna over. Op zondag start een boterwafelfestival om 13.30 uur. De familie serveert de klassieke, zachte boterwafel naar hun (groot)moeders recept. Om zoveel mogelijk mensen van deze wafels te laten genieten, wordt gewerkt met een shift om 14, 15 en 16 uur.

Reserveren is de boodschap en dat kan via een mailtje naar info@bolwerk.be met de vermelding van de gewenste shift en het aantal personen. Een ticket kost 5 euro per persoon. Bolwerk is te vinden aan de Spinnerijstraat 105 in Kortrijk.