Boetprocessie trekt door natte straten van Veurne

Om 15.30 uur gingen de kermisattracties dicht op de Grote Markt van Veurne wanneer de Boetprocessie het park aan de Sint-Walburgakerk verliet. Deze eeuwenoude processie grijpt ieder jaar plaats op de laatste zondag van juli.

Het centrale thema van de boetprocessie is het lijdensverhaal van Jezus Christus. In het begin komen scènes uit het Oude Testament. De figuranten brengen teksten waarin vaak vooruit gewezen wordt naar het verlossende lijden van Christus.

Ook in de scènes uit het begin van het Nieuwe Testament is dit het geval. Het hoogtepunt is de uitbeelding van het lijden en de dood van Christus in een tiental taferelen met oude beeldengroepen, die door boetelingen worden voortgetrokken. Net als Christus dragen honderden boetelingen in de processie ook een kruis.

‘Dit jaar hebben we weer alle rollen kunnen invullen, er waren een duizendtal figuranten, waaronder 250 kruisdragende boetelingen,’ zegt Gilbert Vanlerberghe, prefect van de Sodaliteit. Jammer genoeg hield de processie het niet droog dit jaar.”

Sinds 17e eeuw

De Boetprocessie van Veurne gaat terug tot diep in de 17de eeuw. In 1637 stichtte Jacob Clou, een monnik van de plaatselijke Sint Niklaasabdij, de ‘Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker’. Deze broederschap van leken moest onder meer ieder jaar de pas opgerichte Vastenkruisweg organiseren.

In 1644 organiseerden de Veurnse Capucijnen een processie om gespaard te worden van pest en oorlog. Een veertigtal leden van de ‘Sodaliteit’ namen deel aan deze processie. In 1646 nam de ‘Sodaliteit’ zelf het initiatief voor een boetprocessie, de boetelingen waren gekleed in een ruwe bruine boetepij en trokken met een zwaar kruis op hun schouders door de straten van Veurne.

De eerste beeldengroepen

Omstreeks 1700 verschenen de eerste ‘beeldengroepen’ die door boetelingen werden gedragen en werden bezinningsteksten, de ‘spraken’, luidop voorgedragen.

De processie werd daarna aangevuld met nog meer bijbelse taferelen, zodat de huidige Boetprocessie op een volkse, levendige manier zowel het Oude als het Nieuwe Testament uitbeeldt met als hoogtepunt het lijden en de dood van Christus, in zijn spoor stappen ook de honderden anonieme boetelingen.

(JT)