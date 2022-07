Boetprocessie blijft bijzonder populair: “Meer deelnemers dan ooit tevoren”

Het bestuur en de leden van de Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmakers slaken een zucht van opluchting dat de traditionele Boetprocessie op de laatste zondag van juli weer kan doorgaan zoals vanouds, zonder coronabeperkingen. Hoewel de inschrijvingen eerst druppelsgewijs binnenliepen, keerde het tij halfweg juli en zullen er meer deelnemers dan ooit tevoren meestappen.

Prefect Gilbert Vanlerberghe werkte vorig jaar nog een alternatief coronaveilig programma uit, maar dit jaar is hij al in februari enthousiast weer in actie geschoten met alle voorbereidingen voor een Boetprocessie met alles erop en eraan. Ook waakt hij erover dat alle materiaal op tijd en stond wordt vernieuwd, hersteld en goed onderhouden.

“Ik was blij dat we de draad weer konden oppikken, maar in het begin had ik zo’n beetje mijn bedenkingen, want ik ving echo’s op dat er minder deelnemers waren voor de processies in Brugge en Poperinge. Een sluitende verklaring heb ik daar niet voor, maar ik denk dat vooral bij oudere mensen de routine eruit was door corona of dat ze bang zijn voor de coronarisico’s. Wat ook zal hebben meegespeeld, is dat we voor het eerst alle uitnodigingen per mail hebben gestuurd, terwijl we dat vroeger nog per brief via de post deden. Daarvan zijn we afgestapt omdat postzegels veel geld kosten en omdat via de post alles te traag loopt.”

Jonge gezinnen

“Buiten onze verwachtingen is het aantal inschrijvingen dit jaar dan toch boven niveau! We hebben massaal reacties gekregen op onze oproep. Dit toont aan dat de mensen van Veurne en ver daarbuiten de processie in stand willen houden. Dat stemt ons bijzonder hoopvol voor de toekomst, want ook heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen hebben zich gemeld. Deze instroom zien we als een verzekering voor het voortbestaan van onze Boetprocessie. Gelukkig hebben we extra kleding gekregen uit Leffinge waar de processie niet meer bestaat. Zo valt alles in de plooi.”

De prefect zet het aantal deelnemende groepen op een rij. “De groep van de Gloria bestaat uit een 40-tal engeltjes, met muziekleerkracht en jeugdkoordirigente Sarah Decadt aan het roer. Haar muzikale vaardigheden komen hier prima van pas. De groep Israëlieten zit compleet vol! Normaal zijn die met een 50-tal, nu zijn er 56 ingeschreven. De groep van de Intrede telt 96 deelnemers met muzikanten, dames, heren en kinderen die Jezus begeleiden. De zanggroep wordt geleid door Marie-Jozef Hoedt.”

70 boetelingen

“Ook de groep ‘het volk van Jeruzalem’ is quasi compleet, met 46 deelnemers. Je kunt hen vergelijken met het volk dat langs het parcours van een wielerkoers staat te kijken. Zij lopen achter de groep soldaten die Jezus omringen en die hen tegenhouden, wat voor een beetje actie in de processie zorgt. Enkele dagen voor de processie stond de teller van het aantal boetelingen die een kruis meeslepen op een 70-tal.”

“Ook het dierenpark is grotendeels nieuw. De paardenvissers kunnen er niet bij zijn dit jaar, maar we krijgen de medewerking van een Oost-Vlaamse stoeterij met Brabantse trekpaarden. Voor het eerst komen de schapen uit de ‘Stal van Zaffelare’. We hebben ook een nieuwe Christusfiguur, Bram Laleman, die de letterlijk zware taak op zich zal nemen om het 38 kilo zware kruis het hele traject op zijn schouders mee te slepen. Ter vergelijking: de andere kruisen wegen tussen 10 en 15 kg.”

Teksten samengevat

De Sodaliteit staat open voor vernieuwing en actualisering, maar dan moet alles wel stroken met hun visie. “Wel hebben we bepaalde ellenlange teksten samengevat tot de essentie, zodat het grote publiek het verhaal vlot kan volgen”, legt Gilbert uit. “Zoals de discussie tussen de schriftgeleerden over de toekomst van de Messias, of de tekst van de sprekende engelen. Ik zou wel graag meer communicatie zien tussen de verschillende processiecomités!”

Op 31 juli start deze unieke Veurnse traditie met het onthaal van de genodigden onder wie bisschop Lode Aerts, de abt van Grimbergen en eregouverneur Paul Breyne. Rond 15.30 uur wordt het stil in hartje Veurne en beginnen de honderden figuranten en boetelingen aan hun ingetogen Boetprocessie.

Aldi en Colruyt stellen zo’n 500 parkeerplaatsen ter beschikking, op wandelafstand van de Grote Markt.