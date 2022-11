Boekingskantoor We Are Music uit Roeselare gaat in zee met nieuwe zakenpartners en uithangbord Peter Hoogland

Het gaat hard voor het Roeselaarse muziekagentschap We Are Music. In 2019 opgestart door Wesley Sammyn en Karen Deryckere als vzw om jonge artiesten te begeleiden in de elektronische muziek werd vorig jaar een doorstart gemaakt naar een besloten vennootschap onder impuls van de Wevelgemnaars Vincent Mispelaere en Dominique Masselis.

Via WAM kunnen festivals, horecazaken, zomerbars maar ook bedrijven en particulieren een DJ boeken voor hun event. WAM heeft meer dan 30 artiesten onder dak met enkele bekende namen als TLP, DJ Bolle, Serge Raemackers en PHi PHi maar ook enkele jonge talenten zoals Demale en MNM finalist Medaase.

Zakenpartners

Na de drukke festivalzomer werd de keuze gemaakt om WAM op te schalen en op zoek te gaan naar een extra partner. Hiervoor werd een oproep gelanceerd op het platform overnamemarkt.be.

Maar liefst 27 potentiële kandidaten dienden zich aan maar de keuze viel al heel snel op de zakenpartners Buitenbenen en Molenwater BV waartoe niet alleen de ondernemers Mario Orinx en Benny Moortgat (Delitraiteur, Autogrill, Starbucks, Pauzo,..) behoren maar ook de gekende radiopresentator (Land van Hoogland) en DJ Peter Hoogland.