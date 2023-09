Bockie De Repper centrale gast op derde garnaalkrokettenfestival

Oostende doet nog een schepje bovenop het al uitverkochte garnaalkrokettenfestival: bedrijven die een meeting boeken krijgen gratis garnaalkroketten. En tv-fenomeen Bockie De Repper maakte een garnaalkrokettentour en wordt opgenomen in de Orde van de Oostendse Garnaalkroket.

“We zijn drie jaar geleden gestart met een tweedaagse en nu zijn het al vier dagen. Alle 6.500 tickets zijn uitverkocht en als het zo doorgaat dan moeten we er ooit nog een hele week van maken”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Elf restaurants

Het festival, dat van 13 tot en met 16 oktober plaatsvindt op de Wellingtonrenbaan, heeft voor de elf deelnemende restaurants een dubbel doel: de prijs voor de beste garnaalkroket (gekozen door een culinaire jury) en de gunst van het publiek dat ook kan stemmen op hun favoriet.

“We zijn vooral blij dat het festival rond dit erkend streekproduct internationale belangstelling krijgt. Toerisme Vlaanderen brengt negen internationale journalisten naar ons festival”, zegt Tommelein die de Oostendse garnaalkroket blijft aanprijzen.

Feestje

Het festival opent op vrijdagavond met de Nacht van de Garnaalkroket en opname van Bekende Vlamingen in de Orde van de Oostendse Garnaalkroket. Dit jaar zijn dat drie mensen van de vistrap, cartooniste Eva Mouton, schepen Charlotte Verkeyn en tv-anker Xavier Taveirne. Ook Bockie De Repper wordt opgenomen in de Orde en vierde dat met een ‘garnaalkrokettentour’ die hij samen met influencer Elodie Gabias maakte. Het filmpje is te zien op de site van Toerisme Oostende.

Restaurants

“Dit festival is vooral een mooie promotie voor Oostende. Het zet in de kijker dat we achter onze lokale producten staan”, zegt Sam Vancompenolle van Gastrobar Sam.

“Ikzelf doe al voor het derde jaar mee met een traditioneel recept van garnaalkroketten. Mijn tweede zaak Mac Moules, uitgebaat door Aimée Maes, neemt deel met een kroket met oosterse toets en pancobereiding. We zullen met verschillende mensen vijf dagen lang bezig zijn om de kroketten te maken.”

Voor bedrijven werkte Toerisme Oostende een speciale actie uit tot eind november: bij teambuildings of meetings voor minimum 20 personen wordt het team getrakteerd op garnaalkroketten.