Blueshemel op aarde in Ieper

Ypres Blues nodigt op vrijdag 8 december Cosmo’s Blues Factory uit, een vierkoppige band bestaande uit Maarten Desodt (gitaar), Chris Vandaele (bas), Stefaan Verhaeghe (drum) en Hans Eeckhout (zang).

“We zijn eigenlijk vier blues brothers from other mothers. We brengn nummers uit het gevarieerde bluesrepertoire. Dat kan gaan van eigen werk tot nummers van BB King, Otis Rush, Stevie Ray Vaughan of Jimi Hendrix, om er een paar te noemen, maar telkens met een eigen twist. Het kan rustig of ruig, of zelfs funky zijn. We proberen vooral even die blueshemel op aarde vorm te geven.”

(DS)