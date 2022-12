Bloemenkunst Van Pamel voor laatst op ‘Winter in Damme’: Grootse plannen in Brugge”

Van 24 december tot 8 januari doet het stadsbestuur opnieuw een beroep op de Brugse florist en decorateur Frederiek Van Pamel voor ‘Winter in Damme’. Deze editie wordt wellicht ook de laatste, want volgend jaar heeft de bloemenkunstenaar grootse plannen in Brugge.

Het is intussen al de vijfde keer dat Stad Damme in de eindejaars- en feestperiode samenwerkt met Frederiek Van Pamel voor het uitwerken van de sfeerbeleving ‘Winter in Damme’. Het begon in 2017 met de sfeervolle aankleding van het stadhuis en later werd ook de Onze-Lieve-Vrouwekerk op een indrukwekkende manier aangepakt.

“In 2019 stond hier een wachtrij van 1.500 personen aan te schuiven in de Kerkstraat”, herinnert Van Pamel zich nog goed. “Het evenement is echt wel een begrip geworden en zowel mijn medewerkers als ik worden er vaak over aangesproken. Intussen heb ik zelf ook wel een mooie band opgebouwd met de mensen van het stadsbestuur en de diensten hier.”

Belevingswandeling

Ook dit jaar zijn de kernwoorden voor het werk van Van Pamel ‘sfeer en beleving’. “Een verschil met vorig jaar is dat de decoraties nu misschien iets strakker zijn: strakkere structuren maar wel gecombineerd met een warme bloemen- en plantenpracht”, duidt Van Pamel.

“Een van de pronkstukken is een enorm grote, gedecoreerde tafel voor het kerstdiner in de laatste kamer van het Sint-Janshospitaal. Op diezelfde locatie heb ik ook een aantal van de kleine voormalige rusthuiskamertjes in de Margarethavleugel onder handen genomen.”

“De belevingswandeling loopt overigens ook een stukje door de tuin van het historische hospitaal en gaat zo verder richting de Onze-Lieve-Vrouwekerk waar we ook best wel een indrukwekkende constructie hebben opgesteld.”

Ambitieus project

Deze vijfde editie van ‘Winter in Damme’ met Frederiek Van Pamel wordt overigens hoogstwaarschijnlijk, alvast voorlopig, de laatste. “Ik heb me nog geëngageerd voor deze vijfde editie maar tegelijk heb ik ook altijd open kaart gespeeld naar het Damse stadsbestuur toe over het feit dat ik graag ook eens in mijn eigen thuisstad Brugge een groots project zou doen”, legt Van Pamel uit.

“En dat project krijgt nu vaste vorm. Volgend jaar in oktober, normaal gezien de week voor de herfstvakantie, pak ik uit met ‘Blooming Brugge’. Met dit nieuwe, ambitieuze project zal ik historische binnen- en buitenlocaties in de stad aanpakken. Onder meer op de Burg komt een indrukwekkende installatie.”