Bloemencorso Blankenberge mikt op magische totaalbeleving: “Mensen meenemen in het verhaal”

Op zondag 27 augustus zijn de centrumstraten en zeedijk in Blankenberge opnieuw het decor voor het met meer dan 800.000 dahlia’s, snijbloemen en planten versierde corso. Twintig praalwagens, acht dansgroepen, twee muziekkorpsen en een kunstgroep staan samen met zo’n honderdvijftig figuranten garant voor een bloemenspektakel zonder weerga. Het thema dit jaar – ‘The Greatest Parade’ – is gebaseerd op de muzikale film ‘The Greatest Showman’.

“Tijdens een autorit op weg naar Blankenberge zoog een playlist met nummers van ‘The Greatest Showman’ mij op slag mee in de sfeer van die film. In mijn fantasie zag ik hoe dit thema een buitengewoon corso kon opleveren”, zegt regisseur Davy De Wolf.

Focus op beleving

Het zijn vooral de sfeer en de vibe van de film die het corso maken. Ontelbare retrokostuums nemen je mee naar de jaren twintig en dertig van vorige eeuw, van carnival games tot vaudeville theatre. “Verwacht je dus niet aan een typisch circus met clowns of jongleurs”, aldus De Wolf, “maar wel op een totaalbeleving vol theater, musical en cabaret, retrocircus, rariteiten en meeslepende muziekstukken.”

Sinds vorig jaar focust het corso op beleving, en daarmee is het volgens burgemeester Björn Prasse (Open VLD) helemaal mee met zijn tijd. “Een boodschap overbrengen, mensen meenemen in het verhaal van de stoet: dat is de missie van het corso. We zien voor het eerst ook veel losse elementen in de stoet samenkomen. Kleine wagentjes, muzikanten op siertuilenwagens, veel figuranten en nog meer overkoepelende muziek zorgen voor een buitengewone samenhang en dus ook meer totaalbeleving.”

Losse figuranten en droogbloemen

Voor het eerst wordt er ook met losse figuranten gewerkt. Het corsoteam gaat voor elke rol op zoek naar de geknipte persoon. “We hebben figuranten uit lokale toneelverenigingen, maar ook jongeren met toneelervaring krijgen de kans om mee te doen. Elke figurant krijgt een kostuum dat past bij de rol. Het is een uitdaging om voor elke figurant, dansgroep en wagenbegeleider het juiste kostuum te vinden, maar we zijn daar wonderwel in geslaagd”, zegt De Wolf.

Nog een nieuwigheid bij deze editie, is het gebruik van droogbloemen. “Omdat het zo goed binnen het thema past”, klinkt het.