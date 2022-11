Bloemencorso 2023 in Blankenberge krijgt als thema ‘The Greatest Parade’

Op de bloemenpracht zelf is het nog even wachten, maar zaterdag werd wel al het thema onthuld van het 126e corso. Dat wordt ‘The Greatest Parade’. “Het showgehalte zal centraal staan.”

Het thema is gebaseerd op de film ‘The Greatest Showman’. “Een film die tot ieders verbeelding spreekt”, zegt corsoregisseur Davy De Wolf. “Concreet gaan we niet het filmische verhaal in bloemen vertalen, maar we willen wel de aanstekelijke vibe, de sfeer en bijpassende energie tot leven wekken.” Het corso krijgt daarmee een hoog circusgehalte. “Denk aan retro circus, rariteiten, curiositeiten, vaudeville, freaks en theatre macabre. Bassie en Adriaan zal je er dan weer níet in terugvinden”, aldus De Wolf. Na de succeseditie van afgelopen zomer wil hij de lat opnieuw hoog leggen.

Belevingstoet

“Met het gekozen thema bouwen we voort op het niveau van het voorbije corso. Eerder succesvol geïntroduceerde nieuwigheden; zoals overkoepelende muziek, acts, dansers en acteurs per stoetdeel, zal in 2023 behouden blijven. Dat was een formule die erg gesmaakt werd”, klinkt het. Het showgehalte zal bij de volgende editie centraal staan. “We blijven streven naar een échte belevingsstoet, met jaarlijks wat nieuwigheden. Dit thema leent zich daar perfect toe, het wordt een corso om naar uit te kijken”, meldt burgemeester Björn Prasse. Het bloemencorso gaat uit op zondag 27 augustus. (WK)