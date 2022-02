Blankenberge richt samen met twee andere corsosteden overkoepelende vzw ‘Corso Classics’ op: “Samen staan we sterker”

Drie Vlaamse corsosteden – Blankenberge, Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Loenhout – richtten samen de vzw Corso Classics op. “Samen gaan we voor meer herkenbaarheid en meer slagkracht.”

Van kleurrijke praalwagens afgewerkt met tienduizenden dahlia’s over internationale muziekkorpsen tot straattheater; al decennialang pakken de bloemencorso’s Blankenberge, Sint-Gillis-bij-Dendermonde en Loenhout uit met spectaculaire stoeten die opeenvolgend plaatsvinden van de laatste zondag in augustus tot en met de tweede zondag van september.

Vlaamse traditie

Elk weekend één corso in één provincie. “Samen lokken we meer dan 275.000 bezoekers”, zegt burgemeester Björn Prasse van Blankenberge. Om te blijven groeien, slaan de drie corsosteden vanaf nu de handen in elkaar en vormen samen de vzw Corso Classics.

“Het feit dat we de krachten bundelen, toont enkel maar aan dat we het belang van deze Vlaamse traditie hoog in het vaandel dragen. Elk corso behoudt zijn eigen identiteit en blijft uniek, maar dankzij een heldere communicatie en doelgerichte marketing zal de bezoeker elke stoet voortaan als een deel van een groter geheel ervaren. De boodschap die we samen willen uitdragen, is duidelijk: het corso is een cultuurhistorische, verbindende traditie en een kers op ons toeristisch hoogseizoen. Daar zijn we samen trots op”, aldus Prasse.

Slagkracht

Met de oprichting van een overkoepelende vzw, willen de corsosteden in de eerste plaats van elkaar blijven leren maar ook meer slagkracht ontwikkelen. “Kennis en ervaring delen en elkaar ondersteunen, een helpende hand bieden, meerijden in elkaars optocht… Het blijft een belangrijke rode draad om zo het erfgoed te behouden en de corsopassie levende te houden.”

“Daarnaast willen we met de vzw de Vlaamse traditie van de bloemencorso’s op nationaal niveau de bekendheid geven die ze verdient, en samen kunnen we ook meer gewicht in de schaal werpen. Door gezamenlijk subsidies aan te vragen en nationaal sponsors aan te trekken, komen er meer middelen vrij om onze stoeten verder te doen groeien”, zegt Dieter Mannaert, voorzitter van het bloemencorso in Sint-Gillis-bij-Dendermonde.

Sociale cohesie

Herman Verschraegen, voorzitter van het bloemencorso Loenhout, wijst op het verbindende karakter van de corso’s. “Veel mensen die ooit in Loenhout woonden en inmiddels verhuisd zijn, keren elk jaar met plezier nog eens terug om mee te helpen bouwen aan de wagens en te genieten van die unieke sfeer die onze bloemencorso met zich meebrengt. De sociale cohesie en de maatschappelijke impact op de inwoners en op de omliggende steden en gemeenten is moeilijk te overschatten. Onze corsogroepen komen trouwens ook graag naar het gastvrije Blankenberge.”

Voor de naam van de vzw haalden de drie corsosteden inspiratie bij de overkoepelende organisatie van Vlaamse voorjaarsklassiekers. “Net zoals bij Flanders classics krijgen bedrijven en organisaties nu de kans om hun merk via een partnership aan onze vzw te verbinden. Zo creëren ze naamsbekendheid in de drie provincies, en kunnen ze meer dan 275.000 potentiële klanten bereiken. Daarenboven investeren ze ook in Immaterieel Cultureel Erfgoed (de drie corso’s zijn sinds 2013 erkend als Vlaams Immaterieel Erfgoed, red.)”, klinkt het.

Het bestuur van de kersverse vzw werkte alvast enkele sponsorformules uit. “Vandaag werd een zeer belangrijke stap gezet. Drie bloemencorso’s uit drie verschillende provincies verbinden zich samen met duizenden vrijwilligers aan elkaar. Het begin van een fleurig en dynamisch traject”, besluit Dieter Mannaert.

De vzw heeft dus grootse ambities. “Het zou mooi zijn als we, zoals de collega’s in Nederland, straks ook Unesco-erkenning kregen”, aldus nog burgemeester Prasse.

