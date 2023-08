Bikschote zoekt sterkste man van West-Vlaanderen

Met de volksspelen op zaterdag 26, het aperitiefconcert op zondag 27 en de karamellensmijting op maandag 28 augustus staan er drie nieuwigheden op de affiche van Bikschote Kermis, naast klassiekers als het kermisbal, het vuurwerk en de derde editie van ‘De Sterkste Man van West-Vlaanderen’.

Het epicentrum van Bikschote Kermis bevindt zich in de nieuwe feesttent die opgesteld wordt op het grasplein achter de Mariazaal. Traditiegetrouw bijt de ballonwedstrijd voor de jeugd de spits af op vrijdagavond om 18 uur. Dan mogen de kinderen ook een uur lang gratis op de kermisattracties die rondom de tent zullen staan. “De afsluiter van de eerste kermisdag is traditioneel het vuurwerk omstreeks 22.30 uur, maar vorig jaar kon het niet doorgaan door de droogte”, zegt voorzitter Pieter Claeys. “De ontgoocheling was natuurlijk groot maar droogte, zou dit jaar toch geen probleem meer mogen zijn.”

Op zaterdag gaat de tent al om 12 uur open voor een aperitiefje. Om 14 uur start de fietstocht van Okra en Ferm, net als de fietstocht voor de jongeren op hun versierde fietsen. Om 15 uur is er vervolgens een loopwedstrijd. Nieuw op de affiche zijn de volksspelen. “Die waren vroeger al een vaste waarde, maar door corona was alles een beetje ingeperkt. Nu corona gedaan is keren we stap voor stap terug naar het vroegere kermisprogramma”, vervolgt Pieter. “Ook nieuw is het aperitiefconcert van Saxilicious op zondag van 11 tot 13 uur en de karamellensmijting op maandag.”

Vijf proeven

Zondag is de topdag van de kermis. Na het aperitiefconcert is het vooral uitkijken naar de derde editie van ‘De Sterkste Man van West-Vlaanderen’. “Veertien kandidaten nemen het tegen elkaar op in vijf krachtproeven. Een van de proeven is bijvoorbeeld de truckpull, om het snelst een vrachtwagen vooruit trekken. We lieten ook het schild van Bikschote maken in metaal dat weegt ruim 140 kilogram, maar we kunnen het nog opvullen tot 180 kilogram – waarmee ze een bepaalde afstand moeten afleggen. Jimmy ‘The Beast’ Laureys treedt op als jury.”

De krachtproeven vinden plaats in de Bikschotestraat, waar om 18.30 uur ook Angelo Degraeve de beste meezingers zal brengen. Nadien is er het 44ste Kermisbal met om 22 uur happy hour. Alle activiteiten en feesten zijn gratis, ook de fuif op zaterdagavond.