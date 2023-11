Bierkenner Kristel en 4 ex-wielrenners combineren bier en wielrennen in bierdegustatie

Bier en wielrennen gaan volgens bierkenner Kristel Logie perfect samen. Ook oud-wielrenners Nico Mattan, Johan Museeuw, Peter Farazijn en Marc Maertens zijn overtuigd dat het een ideaal paar is. Samen brengen ze op donderdag 30 november een bierdegustatie over bier en wielrennen in Poperinge. “Op amper één week was het uitverkocht”, zegt zythologe Kristel Logie.

“Wielrennen is een sociaal gebeuren. Als je in een fietsclub zit, is na de rit stoppen en samen een biertje nuttigen het gezelligste moment om na te praten en terug af te spreken. Als ik naar de koers kijk dan drink ik steevast een biertje, en zelf zit ik ook graag op de fiets”, vertelt zythologe Kristel Logie. “Wielrenner was vroeger een kermisgebeuren, brouwerijen waren vaak grote sponsors. Nu ook nog, kijk maar naar brouwerij De Brabandere met hun Kwaremontbier. Het is zo fijn als een coureur bij de overwinning uit een enorm groot bierglas Kwaremont mag degusteren op het podium. Daarnaast bestaan er ook enorm veel wieleroutfits van biermerken. Zelf heb ik er ook enkele van Omer, St.Bernardus, Duvel, Goedendag, Hommelbier…”

De Poperingse bierkenner zette in het verleden al tal bierdegustaties op poten. Zo was er een samenwerking met upperlady Ellen waarbij voor elk lekker biertje een speeltje werd geselecteerd. “In wzc Emmaüs en OLV Gasthuis had ik ook al eens een bieractiviteit gegeven over bier en wielrennen. Dit deed ik eens met Nico Mattan en Peter Farazijn. Dat was zeer gezellig en verliep vlotjes”, vertelt Kristel.

Uitverkocht

“In juni was ik aanwezig op de boekvoorstelling ‘Mattan over de Schreve’ van Nico Mattan. We zaten wat te praten over bierproeven en spontaan kwam het idee om met ons vijf – mezelf, Nico Mattan, Johan Museeuw, Peter Farazijn en Marc Maertens – de activiteit ‘bier en wielrennen’ uit te werken. Ik ben super gelukkig dat de activiteit ook effectief tot stand is gekomen.

(Lees verder onder de foto.)

Kristel Logie en Peter Farazijn tijdens een bierdegustatie. © gf

Op donderdag 30 november vindt de bierdegustatie plaats in the chapel. Om 19.30 uur gaan de deuren open en om 20 uur wordt het eerste biertje gedegusteerd. “The chapel is een gerenoveerde kapel in de Peperstraat van Filip Lebbe. Een prachtige en unieke locatie. De degustatie is voor iedereen die een passie heeft voor bier en wielrennen. Mensen kunnen zich helaas niet meer inschrijven. Er was een capaciteit van 80 personen en in één week was het volledig uitverkocht. Dit is misschien voor herhaling vatbaar”, zegt Kristel.

Wielerbieren, hapjes en wielerverhalen

“Tijdens de degustatie proeven we vijf wielerbieren met bijpassend hapje. Wat versta ik onder een wielerbier? Bier met etiket over de koers, gebrouwen door een wielrenner, gebrouwen ter ere van een wielrenner of de naam is een specifieke helling in het wielrennen bijvoorbeeld de Kwaremont. Er bestaan heel wat wielerbieren en ik selecteer er vijf. Op de degustatie geef ik wat uitleg over de wielerbieren en waarom dat hapje erbij past”, legt Kristel uit.

(Lees verder onder de foto.)

Bierkenner Kristel Logie en Nico Mattan. © gf

“Als welkomstbier is er Kwaremont 0%. Daarna is er ook het Nederlands wielerbier ‘Koerspret’, Kwaremont van brouwerij De Branbandere, Velodebie van brouwerij Debie en Etappebier van The Biking Brewers en wielrenner Stan Dewulf. Afsluiten doen we met een speciaal bier met een Poperingse link en een wieleretiket. De mannen van de Poperingse bierclub helpen met opdienen van het bier en de hapjes. Daarnaast bieden ze ook logistieke ondersteuning, waarvoor grote dank.”

Overwinningen

“Tussen mijn uitleg en het proeven, brengen de vier ex-wielrenners – Nico Mattan, Johan Museeuw, Peter Farazijn en Marc Maertens – hun verhaal. Ze zullen het hebben over overwinningen, Frank Vandenbroucke, grappige momenten, speciale momenten en dingen die ze nooit meer zullen vergeten. Het wordt een avond vol prachtige wielerverhalen. Die avond staat Velofinesse official, een zaak die wielerbieren en T-shirts en dergelijke verkoopt, er ook voor de liefhebbers.”