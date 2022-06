Bierfestival strijkt op 11 juni opnieuw neer in Wenduine

Op zaterdag 11 juni wordt de Markt in Wenduine opnieuw ingepalmd door het Bierfestival. Acht brouwerijen komen er hun beste speciale bieren schenken.

“Naast onze lokale streekbiertjes van Wenbrew en Bieren den Haene, zal je er dit jaar ook enkele trappisten kunnen proeven. Met Kapittel en brouwerij Waterfields is de Westhoek vertegenwoordigd, Brasserie des Légendes is dan weer een unieke brouwerij uit Wallonië”, zegt Stefaan Dumoulin van Actief Wenduine.

Het festival valt sinds vorig jaar volledig onder de vleugels van de lokale handelsvereniging. “Sylvia Hallemans van Bieren den Haene richtte het 13 jaar geleden op, samen met Bert Vermoere die destijds voorzitter was van Horeca De Haan-Wenduine. Zij stopte er ondertussen mee maar is verheugd dat het in onze mooie deelgemeente kan blijven. Met onze vzw willen we het bierfestival verder uitbouwen”, klinkt het.

Wijken voor padel

Het evenement vond tot voor een paar jaar geleden in het Astridpark plaats, maar moest daar wijken voor padel. “Met enig heimwee naar het pittoreske parkje, doen we het nu voor het tweede jaar op rij op de Markt. Dankzij de samenwerking met de gemeentelijke diensten zijn we er daar vorig jaar ook wel in geslaagd om een sfeervol evenement neer te zetten”, zegt voorzitter Kurt Bauwens.

Tijdens de Bierfeesten treden om 15 uur Vanessa Chinitor en Dirk Bauters op, om 19 uur staat de lokale rockcoverband Black Rooster op het podium. Een springkasteel en volksspelen moeten de kleinsten een leuke namiddag laten beleven. “We willen er zoals vanouds weer een familiaal gebeuren van maken. Dit jaar kan je overigens ook je kans wagen op ons bierrad en gratis streekbier winnen”, klinkt het nog.

(WK)