Bierfestival keert terug naar de Sint-Janskapel

De organisatoren van het Brouwerskot Bierfestival keren na twee jaar op het zomerplein op het stadsdomein Oosthove terug naar de Sint-Janskapel op het vernieuwd belevingsplein Steenakker. Het gaat zondag om de achtste editie.

Zoals gewoonlijk zijn er lekkere, unieke, artisanale biertjes maar ook wijn, cider en non-alcoholische dranken te proeven. De Circus Brouwerij uit Zwevegem stond een aantal jaren terug al eens op het Brouwerkot Bierfestival. Bij de eerste passage waren hun twee biertjes enorm populair. Ondertussen telt hun assortiment al zeven bieren. Veel nieuwe smaken te ontdekken.

Biercreaties Pottelbergh brouwen bieren volgens het traditioneel brouwproces, met natuurlijke grondstoffen en hernieuwbare energie. De familie Vancoilie-Vasile staat zo garant voor unieke recepten met een vleugje Kortrijk. De volgende in de rij is Pater Pitte. Het vind zijn oorsprong in 2002, maar zag in 2015 pas echt het levenslicht voor het grote publiek. Ondertussen is de Pater Pitte vergezeld door de Rosse, Fitte en Stoute Pitte. Meer dan genoeg keuze dus.

Hotelschool Kortrijk

BramBrass is een Gypsy brewery van Bram Neudt uit Heestert. Samen met vrienden worden tal van verschillende bieren gebrouwen en ieder bierfestival is het opnieuw een verrassing welke nieuwe en oude biertjes geproefd kunnen worden.

De RHIZO Hotelschool Kortrijk is natuurlijk geen brouwerij, maar de kans is groot dat op die campus wel wat toekomstige brouwers worden gevormd. Zeker met de leerkrachten die hun interesse in onder meer bier vertaalden naar een eigen brouwsel ‘bizar’. Bezoekers kunnen het tijdens het Brouwerskot Bierfestival exclusief proeven.

‘Brewery de Zwoane’ zijn enkele vrienden uit Zandvoorde (Oostende). Brouwerij Westkwartier is een nieuwe naam op ons festival, een jonge brouwerij uit Geluveld en opgericht in 2020 om het beperkte aanbod aan “wilde” bieren in België te bestrijden door subliem bier te brouwen dat rustig gerijpt is met de befaamde wilde Brettanomyces gist.

Wijn en cider

Een vaste waarde is Wijndomein Ravenstein op de flanken van de Amerikaberg in Kruiseke. Hun wijnen die al een paar keer in de prijzen vielen, gaan alvast niet ontbreken. Even geen zin in een biertje, dan is een lekker wijntje ideaal. Maxime Claeys van Fox Cider staat er ook opnieuw. Vers bereide cocktails gaan voor wat afwisseling zorgen op de smaakpapillen.

Er zal een ruim terras zijn en natuurlijk zullen ook de bieren van het Brouwerskot te proeven zijn. (EDB)