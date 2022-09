Bierfestival in Porseleinhallen

Na het onverwachte succes in 2021 organiseert de Gilde van de Wevelgemse Brouwers op 8 en 9 oktober in de Porseleinhallen haar tweede Groot-Wevelgems Bierfestival. Je kunt er proeven van dertig biertjes van acht Groot-Wevelgemse brouwerijen. Dit jaar zijn er ook allerlei springkastelen en een rist volksspelen aanwezig en kun je er naast bier ook wijn en koffie degusteren.

Het initiatief komt van Groen politicus en zytholoog (lees: bierkenner) Carlo De Winter. Die stelde de Wevelgemse brouwers voor om hun biertjes, die vaak nog onbekend en onbemind zijn, in een festivalformule aan een breed publiek voor te stellen en te bewijzen hoe lekker ze zijn. De respons was boven verwachting. Brouwe Bier, Brouwerij Bux, Brouwerij De Ranke & Kerkom, Brouwerij Guldenspoor en De Feniks, Brouwerij Lechasseur, Brouwerij Stefanus en Ox Brewery, ze deden allemaal mee. “Voor deze tweede editie kwamen er nog enkele biertjes bij. Ook uit Groot-Wevelgem, want dat is de vereiste om te mogen meedoen”, verduidelijkt Carlo. Hij wist ook wijngaard Den Eik te strikken, waar al dertig jaar mousserende wijnen gebrouwen worden – en Grootmoeders Koffie – voor wie tussendoor ook eens iets anders dan bier wil drinken of geen bier lust. “Het is een welkome aanvulling.”

Aan het festivalconcept werd niets gewijzigd. Je komt gratis binnen en kunt dan voor 15 euro een startpakket kopen. Dat bevat zes jetons, waarmee je met een speciaal proefglaasje zes biertjes uit het hele gamma kunt kiezen. Wil je meer, dan kun je, aan 2 euro per stuk, bijkomende jetons kopen. Frisdrankjes kosten evenveel als een glaasje bier. Voor een glaasje wijn betaal je 2 euro. Op zaterdag is het festival open van 14 tot 23 uur. Op zondag start het om 11 uur. Om 14 uur kun je aanschuiven bij Zytholouic, een kok en zytholoog die Wevelgemse bieren combineert met hapjes met bier als ingrediënt. Hiervoor kun je vooraf inschrijven op www.gwbf.be.

Vol programma

Een wedstrijd voor Gullegemse amateurbrouwers zoals in 2021 is er dit jaar niet. “Misschien weer in 2023”, zegt Carlo. “Ons programma van dit jaar zit voldoende vol.” (AV)