Bierfestival ‘Bier aan Zee’ in Middelkerke onder stralende zon: “Niet alleen de ‘langste toog’, maar ook de gezelligste”

Doe ze nog eens vol! Gisteren startte een nieuwe editie van ‘Bier aan Zee’. Middelkerke zet dit weekend samen met brouwers, verenigingen en handelaars de rijke Belgische biercultuur in de kijker. Ludieke animatie zorgt voor dat extra prikkelende schuimkraagje. Onder een blakende zon en met een glaasje goudbruin gerstenat in de hand opende een delegatie van het gemeentebestuur de eerste editie postcorona van ‘Bier aan Zee’.

‘Bier aan Zee’ is het doorstartconcept van de beroemde bierfeesten. Decennialang betekenden de bierfeesten de start van het zomerseizoen in Middelkerke. De zeedijk was een lange aaneenschakeling van bruisende en lawaaierige biertenten.

Selectie artisanale brouwers

“Plezier en vertier gegarandeerd.”, stelt schepen van toerisme en evenementen Tom Dedecker. “Maar we vonden dat dit evenement iets meer in petto had. Daarom ligt het accent dit jaar, zoals in de beginjaren, terug op artisanale en kleinere brouwers.”

“Uiteraard zijn de drie Middelkerkse bierbrouwers ook aanwezig. ‘Bier aan Zee’ is dus terug een plezierig ontdekkings- en degustatie-evenement en een toegankelijke etalage voor de rijke Belgische biercultuur.

Dijkhandelaars doen mee

Een andere constante bij ‘Bier aan Zee’ is de locatie. De zeedijk van Middelkerke is normaal gezien een onafgebroken lint met degustatiestandjes en feesttenten. Door de werf van het casinoproject is dat dit jaar enigszins anders. “Ideaal is het natuurlijk niet, maar we kunnen die werf niet wegtoveren”, zegt Tom Dedecker.

“We kunnen dit jaar geen gebruik maken van het Epernayplein, maar de aannemer zorgde voor een voorlopige asfaltlaag op de zeedijk. Ook voor de deelnemende handelaars is dat welgekomen, want er zijn heel wat horecazaken op de dijk die opnieuw deelnemen aan ‘Bier aan Zee’ en dat stel ik enorm op prijs.

Verenigingen ‘tappen’ mee

‘Bier aan Zee’ kan niet alleen rekenen op de lokale handelaars, ook enkele lokale verenigingen zetten hun schouders mee onder dit evenement.

“Die verenigingen brengen heel wat leden, vrijwilligers en sympathisanten op de been. Dat is uiteraard goed voor hun kas, maar ook voor de lokale verankering van ‘Bier aan Zee’, want onze evenementen zijn evengoed voor de Middelkerkenaars als voor de toeristen.

Volkstoeloop

Het is een stralend weekend. Meteen een garantie voor veel volk. “We verwachten weinig overlast, maar traditiegetrouw zijn er toch enkelingen die de cocktail van veel zon en lekker bier moeilijker verteren”, glimlacht Tom.

“Daarom nemen we enkele gerichte voorzorgsmaatregelen om het voor iedereen leuk en veilig te houden. Zo sluiten we het strand af van 20 u. tot 06 u. ’s ochtends, voorzien we extra toiletten en raden we iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. De kusttram stopt immers vlakbij langs verschillende haltes. En als het echt moet, neem er eens een watertje tussen”, knipoogt schepen Dedecker.

Startschot van de zomer

‘Bier aan Zee’ behoudt ook dit jaar de traditionele plaats op de evenementenkalender. Het voorlaatste weekend van juni is meteen het startschot voor wat eindelijk weer een échte zomer moet worden.

“We laten er inderdaad geen gras over groeien dit jaar. Volgend weekend viert Middelkerke een heus wielerfeest met het Belgisch kampioenschap en de week daarop opent het Zandsculpturenfestival de deuren. Om nog maar te zwijgen van de volle zomerkalender. Onze complete zomerbrochure Visit verschijnt ook in de week voor de start van de zomervakantie. Santé!”, besluit Tom.

(PG)