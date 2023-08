Bierfestival Beveren Hopt Bier en Bitjes verschuift naar laatste weekend van augustus: “Zomervakantie in stijl afsluiten”

De Beverse Schuimkraagproevers organiseren voor de achtste keer het bierfestival Beveren Hopt. Het evenement is wat vooruitgeschoven op de kalender en vindt plaats op zaterdag 26 en zondag 27 augustus op de parking van de firma VDL in de Beversesteenweg. “En dat net in de week van het Belgische bier”, zegt Marco Lombaert, voorzitter van de organisatie.

De voorbije edities van Beveren Hopt vielen telkens in het tweede weekend van september. “Dit jaar kiezen we voor het eerst voor het laatste weekend van augustus”, zegt Marco Lombaert van de Beverse Schuimkraagproevers. “Zo willen we de zomervakantie in stijl afsluiten. Bovendien valt dat weekend net in de week van het Belgische bier.”

Die Belgische bieren komen helemaal tot hun recht tijdens het bierfestival. “We blijven trouw aan ons concept en werken samen met brouwers en leveranciers uit eigen streek. Zij moeten een link hebben met West-Vlaanderen. Zoals steeds proberen we bekende brouwers samen te brengen met enkele nieuwe namen in de branche.”

Bitjes

Beveren Hopt heet sinds enkele jaren officieel Beveren Hopt Bier en Bitjes. “Voor die bitjes, lekkere hapjes, werken we samen met uitbaters van foodtrucks.” Tijdens het festival is er voor elk bier dat je kunt proeven een bijpassend hapje. Belinda Eelbode van Beer to Taste is de kenner van dienst die een brochure samenstelde die alle bieren en bitjes koppelt.”

Goed doel

Ook dit jaar is er aan het evenement een goed doel gekoppeld. Dat is opnieuw De Rode Lopers. Voor elke bezoeker aan het festival doneert de vereniging 1 euro aan het goede doel. “Het geld dat aan de Rode Lopers geschonken wordt, gaat naar kankerpatiënten”, zegt Lombaert. De Rode Lopers springen zelf bij tijdens het bierfestival en zullen de glazen afwassen.