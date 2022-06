Bierclub Zoetendaal stelt eigen bier voor: Bierfestival met LaBIERint

Bierclub Zoetendaal organiseert op vrijdag 24 juni een bierproefavond met bierkenner Kristel Logie. Op zaterdag 16 en zondag 17 juli pakt de bierclub ook uit met een bierfestival in OC Rookop. “En er kan geproefd worden van ons eigen LaBIERint bier.”

Bierclub Zoetendaal Reningelst werd eind 2019 opgericht door enkele enthousiaste vrienden die graag hun bierproefervaringen uitwisselen en houden van gezellig samenzijn. De uitvalsbasis van de club is het landbouwbedrijf van voorzitter Bart Decrock. “Daar werd ook een proeflokaaltje ingericht. Het credo van de club is om de passie voor het bier met de bredere gemeenschap te delen, dit door activiteiten te organiseren waarbij jong en oud samengebracht worden en de sociale cohesie versterkt wordt”, zegt voorzitter Bart Decrock.

Bierproefavond

“Als bierclub delen we graag onze passie voor bier met de bredere gemeenschap. De Poperingse zythologe Kristel Logie komt ons wegwijs maken in het bierproeven en specifiek in het combineren van bier en gerecht. Het wordt een proeverij van aperitief tot dessert én met Belgische bieren”, vertelt Bart. De bierproefavond, op vrijdagavond 24 juni, vindt plaats op de hoeve van Bart, Zoetendaalstraat 6 in Reningelst. “We proeven vijf verschillende soorten bieren: blond, bruin, op houten vaten gelagerd… Die bieren zullen we dan combineren met vis, vlees, kaas en dessert. Telkens met wat uitleg van de brouwerij waar het bier gebrouwen werd. Iedereen ouder dan 16 jaar is welkom.” Graag inschrijven voor 20 juni bij Bart Decrock via 0498 03 57 36 of via bczoetendaal@gmail.com. Deelnemen kost 20 euro.”

Het publiek kan kennismaken met een tiental minder bekende ambachtelijke brouwers

“Ondanks de coronabeperkingen hebben we in 2020 toch nog enkele leuke activiteiten georganiseerd zoals het brouwen van een eigen bier met bronwater uit de Zoetendaal vallei, een fietszoektocht en een lokale versie van De Stoel tijdens de kermis van Reningelst. In 2021 pakten we uit met een maïsdoolhof in de vorm van een bierglas, gecombineerd met een zomerbar waar elk weekend een Poperingse brouwerij in de kijker werd gezet. Dat was duidelijk een schot in de roos”, zegt Bart.

“We houden ervan om telkens met iets nieuws uit te pakken en beslisten om het eerste bierfestival van Reningelst te organiseren. Dit gaat door op zaterdag 16 en zondag 17 juli telkens van 14 uur tot 22 uur in OC Rookop. We willen het publiek kennis laten maken met een tiental minder bekende ambachtelijke brouwers die zelf hun bieren komen toelichten. Dit alles is samen goed voor meer dan 40 verschillende bieren”, aldus Bart. “We maken ook een reis door de rijke cafégeschiedenis van ons dorp en er zijn begeleide gidsbeurten in onze historische Sint-Joris brouwerij. Als kers op de taart kan er eindelijk geproefd worden van ons eigen LaBIERint bier. Met deze Belgian Golden Ale van 6,5 procent behaalden we deze winter de eerste prijs op het bierfestival van Wevelgem. Daarom hebben we besloten een grotere oplage te brouwen en als primeur aan te bieden op het bierfestival.”

