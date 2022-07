Bierclub Zoetendaal pakt uit met eigen bierfestival: “50-tal bieren waaronder ons eigen LaBIERint”

Dit weekend vindt het eerste Reningelste bierfestival plaats dankzij Bierclub Zoetendaal. In OC Rookop strijkt op zaterdag 16 en zondag 17 juli een tiental ambachtelijke brouwers neer die er hun bieren komen toelichten. Een bezoek aan de historische brouwerij Sint-Jorisis ook mogelijk.

“Er werd gekozen om het publiek kennis te laten maken met een 50-tal minder bekende bieren van brouwers die vol passie en creativiteit hun plaats proberen in te nemen in het bierlandschap. De meeste brouwers komen uit eigen streek en werken met onze Poperingse en Belgische hop, zoals Brouwerij Ruimtegist, De Circus Brouwerij, BramBrass, Castalia en De Moare. Met BrouweBier, Terrest Brewery en de Biking Brewers, het brouwproject van profwielrenner Stan Dewulf zijn er ook startende brouwers”, zegt voorzitter Bart Decrock.

“Uit het Waasland is er De Believers en brouwerij Boelens. De Poperingse stadsbrouwer De Plukker ontbreekt natuurlijk niet. Zij brengen onder andere de Rookop mee, het bier dat onlosmakelijk verbonden is met de oude Sint-Joris brouwerij in Reningelst. Op het festival zal in primeur ook geproefd kunnen worden van het LaBIERint bier, het gelegenheidsbier van de club dat vorig jaar tijdens het LaBIERint maisdoolhof gebrouwen werd.”

“Op het bierfestival zal een doorlopende projectie te zien zijn van de herbergen en cafés die Reningelst de voorbije eeuwen gekend heeft. Pascal Vandelannoote baseerde zich hiervoor op het werk van Herman Houwen van de Heemkundige Kring Aan de Schreve, dat midden de jaren 90 voltooid werd. In de periode 1600 tot nu werd een 65-tal cafés geïdentificeerd, met een piek van 47 tijdens en net na de Eerste Wereldoorlog”, vertelt Bart. “Naast de vele cafés werd Reningelst de voorbije eeuwen ook gekenmerkt door zijn brouwerij in het midden van het centrum. Bert Lemahieu stelde een presentatie samen over de levensloop van deze brouwerij tot aan de Kinderbrouwerij zoals we die vandaag kennen. In samenwerking met de Kinderbrouwerij worden er geleide bezoeken georganiseerd doorheen deze volledig gerenoveerde gebouwen en leer je hoe het brouwen er de voorbije twee eeuwen aan toe ging. De rondleidingen vinden plaats op zaterdag en zondag telkens om 15, 17 en 19 uur.”

Deelnemen kost 3 euro per persoon en inschrijven kan ter plaatse op het bierfestival. Gratis voor kinderen onder de 12 jaar. Het bierfestival vindt plaats in OC de Rookop, Heuvellandseweg 1 in Reningelst, op zaterdag 16 en zondag 17 juli telkens vanaf 14 tot 22 uur. Toegang is gratis. Degustatie bij de brouwers gebeurt met te betalen jetons.