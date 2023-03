Bibliotheek Canticleer in De Haan eert jarige zangeres Marva

Naar aanleiding van de tachtigste geboortedag van zangeres Marva Mollet, op donderdag 23 maart, loopt er in bibliotheek Canticleer De Haan een minitentoonstelling met een terugblik op haar muziekcarrière in tachtig markante foto’s, affiches en memorabilia.

“Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen tijdens de openingsuren van de bib”, zegt bibliothecaris Ronny Vandaele, die vijftien jaar geleden – toen naar aanleiding van haar vijfenzestigste – Marva’s biografie neerpende.

“Het boek is een blijvend aandenken aan Marva, wiens liedjes toch een stukje Vlaams erfgoed zijn geworden. Marva had in haar hoogdagen de grootste fanclub van het land en werd weleens ‘de vrouwelijke Tura genoemd”, klinkt het. Marva werd in 2008 ereburger van De Haan en kreeg drie jaar geleden ook een gedenkplaat aan haar geboortehuis in Vlissegem.

“Ondertussen is het al meer dan veertig jaar geleden dat ze stopte met zingen, maar haar liedjes blijven meezingers”, aldus Ronny Vandaele. Op de mini-expo van de bib prijkt ook haar persoonlijke top drie. Op nummer één? ‘Een eiland in groen en blauw’. Marva zelf kon er jammer genoeg niet bij zijn op de opening van haar expo. “Rond deze tijd van ’t jaar verblijft ze altijd in Spanje”, klinkt het. De expo loopt zeker nog tot half juni.

(WK)