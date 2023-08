Bib in het Park in Wevelgem verwent zijn bezoekers tijdens Big Bib: “Groot feest met een blik op het najaar”

Op het einde van de zomervakantie nodigt Bib in het Park in Wevelgem de inwoners uit om even te genieten, met een drankje en gezellige muziek. Je kan er meteen enkele nieuwigheden van de bib ontdekken tussen de muziek van Marino Punk en de fratsen van clown Oscr door.

Op zaterdag 26 augustus van 9 tot 13 uur sluit Bib in het Park feestelijk de zomervakantie af en kijkt reikhalzend uit naar het najaar. Het pleintje voor de bib wordt een gezellig boekenterras waar vroege bezoekers kunnen genieten van een gratis koffie en croissant, wie rond het middaguur komt wordt verwend met een aperitief of een frisdrank.

Boekplooien en Bee-Bots

Voor een keer zal het niet zo stil zijn in de bibliotheek, daar zorgen accordeonist Marino Punk en clown Oscr voor. Beiden zullen tussen de boekenrekken het publiek op hun eigen manier animeren. Clown Oscr doet dat als meneertje Knuffelbeertje, hij gaat op zoek naar berenverhalen. De allerkleinsten zullen zich alvast aangesproken voelen. Nog voor de jongste kinderen is er een demo van de Bee-Bots. Deze knoddige bijtjes op wielen laten zich op eenvoudige wijze programmeren, wie er thuis of in de klas mee aan de slag wil kan ze lenen in de bibliotheek. Ondertussen zal de 3D-printer aan het werk zijn, geïnteresseerden kunnen zich melden voor een workshop.

“Onze Bib in het Park is een ruim gebouw en toch wordt zaterdag ieder hoekje van de bib ingenomen”, zegt stafmedewerker Koen D’Haene. “Naast de boekenstands promoten we de Uitpas. Een bibliotheekbezoek levert wekelijks nog steeds een uitpaspunt op. Tijdens Big Bib laat Marc Stragier geïnteresseerden de kunst van het boekplooien zien. En in de tentoonstellingsruimte hangen de foto’s van project Grenspunt die eerder aan de grenzen van de gemeente te zien waren.”

Programma najaar

“Big Bib is vooral een gelegenheid om de bezoekers te verwennen en hen kennis te laten maken met het programma van het najaar: de lezingen en workshops”, aldus schepen van Bibliotheek en Erfgoed Geert Breughe.

“Je ontdekt er de leesclubs maar ook de muziekactiviteiten, de digidokter en het digipunt. Je kan er meteen inschrijven voor de comedynight op 28 september en het schrijfdictee op 6 oktober en nog zoveel meer.”