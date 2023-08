Bezoek gratis de expo ‘De koers van de snelweg’ in The Square

De E17 bestaat in 2023 vijftig jaar. Intercommunale Leiedal, Zuidwest en het Agentschap Wegen en Verkeer laten ons stilstaan bij de impact die de snelweg op de streek heeft gehad met de expo ‘De koers van de snelweg’. Van 26 augustus tot en met 8 oktober gratis te bezoeken in The Square (Howest).

“De snelweg bepaalde de toekomst van mobiliteit, streekontwikkeling en ondernemerschap” – Wout Maddens

In 1973 reden de eerste auto’s over de snelweg die toen nog E3 heette. Plots kon je in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem naar Gent en Antwerpen rijden. Aan de hand van unieke foto’s, historisch videomateriaal, getuigenissen en verbeeldende visualisaties biedt de expo ‘De koers van de snelweg’ een blik op zowel het verhaal van de E17 als dat van de snelwegen van morgen. “Slechts vijftig jaar geleden – en dat wil ik benadrukken – trok de snelweg letterlijk een streep door Zuid-West-Vlaanderen en bepaalde de toekomst van mobiliteit, streekontwikkeling en ondernemerschap. We willen alle inwoners van de regio meenemen in het veelzijdige verhaal van de E17”, aldus Wout Maddens, voorzitter van Leiedal. “We focussen vaak op de Leie – ‘The Golden River’ – als katalysator, maar deze nieuwe as was dat even zeer. Het is goed om hierbij stil te staan”, vult Griet Vanryckegem aan, voorzitter van Zuidwest.

Parlevinkende praatpalen

Ook minder populaire aspecten komen aan bod op de expo. “Op korte tijd werden heel wat mensen onteigend en van burgerinspraak was nog lang geen sprake”, gaat Griet verder. Een aantal van die verhalen werden door schrijfster Maud Vanhauwaert verwerkt in de kunstinstallatie ‘Parlevinkende praatpalen’. “De oranje wachters op de pechstrook, onze redders in nood. In 2017 werden ze bedankt voor hun diensten en op straat gezet. Of beter: van straat gehaald. Vijf van die uitgerangeerde praatpalen vormen een praatgroep en halen herinneringen op. Ik inspireerde me op verhalen die werden verzameld door een praatpaal die van april tot mei door verschillende gemeenten langs de E17 reisde”, vertelt Maud. De vormgeving en de uitwerking van de audio-installatie zijn in handen van Jelle Jespers en Jurgen Claesen.

Vooruitblik naar de toekomst

In een derde luik blikt Leiedal vooruit naar de toekomst van mobiliteit en onze regio, zoomt ze in op aspecten zoals gevaren en grenzen en legt ze de nadruk op beleving. “We moeten in analogie met het eerder benutten van de opportuniteiten bij de aanleg van een autosnelweg en recenter, bij de verbreding en verdieping van de Leie, volop anticiperen op toekomstige grootschalige infrastructuurwerken om ze tijdig en efficiënt om te buigen en geïntegreerd te implementeren tot duurzame en circulaire streekprojecten”, aldus algemeen directeur van Leiedal, Filip Vanhaverbeke.