Bezoek eens een bunker

De stuurgroep Atlantikwall Europe organiseert op zondag 5 juni opnieuw de Europese Bunkerdag. Op 24 West-Vlaamse locaties kan je die dag gratis verschillende bunkercomplexen bezoeken.

Ook in Oost-Vlaanderen en Antwerpen worden drie sites geopend voor het grote publiek. De Europese Bunkerdag is een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en provinciedomein Atlantikwall Raversyde in Oostende. Vooral langs de West-Vlaamse kust en de Westhoek valt er heel wat te beleven.

Denk maar aan commandobunkers (Zonnebeke), vuurleidingsposten (Bredene), weerstandsnesten (Koksijde), veldbatterijen (De Panne)… Op verschillende locaties kan je je bezoek combineren met een leuke activiteit: gidsbeurten, kinderzoektochten, workshops, re-enactments…

Gerestaureerde batterij Aachen

Atlantikwall Raversyde in Oostende vormt het epicentrum van de Bunkerdag. Daar bevindt zich de gerestaureerde batterij Aachen. Het WOI-bunkercomplex geeft een uitzonderlijk beeld op de Duitse kustverdedigingslijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bezoekers kunnen een bunkersafari-fietstocht ondernemen, deelnemen aan workshops van Lego Masters, een theatervoorstelling meepikken, genieten van demonstraties door radioamateurs en historische verrekijkers ontdekken.

