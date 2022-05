Bezoek Atelier in Beeld in Diksmuide en win een kunstwerk ter waarde van 500 euro

Rogette Jonckhiere (75) stelt haar huis, atelier en beeldentuin open op 14 en 15 mei van 10 tot 18 uur. Haar tentoonstelling maakt deel uit van Atelier in Beeld.

Rogette heeft een achtergrond in de plastische kunsten. Ze studeerde aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Brugge en Poperinge en voltooide opleidingen in het schilderen, keramiek, de glaskunsten en dergelijke meer.

Daarnaast is Rogette ook nog eens auteur van een aantal kunstboeken. Haar werken staan daarbovenop in permanentie in diverse galerijen in binnen- en buitenland, en ook in verschillende overheidsgebouwen zijn werken van Rogette te zien.

“Ik ben geboren in een familie waar kunst in het bloed zit”, vertelt Rogette. “Mijn grootvader was ook al met kunst bezig en vervolmaakte zich in het marmeren. Ik heb twee jaar geen opendeur kunnen houden en aan geen enkele tentoonstelling kunnen deelnemen. Het begon zo stilaan te kriebelen om mensen van mijn werken te laten genieten.”

Bovenaardse wereld

Rogette schildert met liefde voor de mens, dier en dingen. Haar combinatie van abstract en figuratief laat mensen dromen, verkennen en genieten van de, voor haar typische, kleuren die telkens resulteren in een feest voor oog en geest.

“Daarnaast ben ik ook veel bezig met beelden: vormgeven in klei met telkens weer de combinatie abstract en figuratief: herkenbare menselijke of dierlijke vormen met een eigen verhaal, een eigen ziel”, legt Rogette uit.

“Sculpturen geïnspireerd op mijn schilderijen, vaak lijkt het alsof ze zomaar uit het doek gestapt zijn. Bewapend met een krachtige borstel en een kleurrijk palet bewerk ik mijn doeken en panelen tot het hele schilderproces me meesleurt in een bovenaardse wereld waarin een gevecht ontstaat tussen chaos en rust, tussen stilte en beweging, tussen licht en duisternis, een wereld waarin ik mezelf kwijt kan, waar alles mag en kan, een wereld waarin een kind gelukkig kan zijn”, klinkt het.

Wie op 14 en 15 mei bij Rogette langs gaat, staat nog een verrassing te wachten: deponeer je naam in een urne en maak kans op een tweeluik ter waarde van 500 euro. De winnaar wordt getrokken op 16 mei en zal daarna bekend gemaakt worden. (ACK)

Adres: Esenweg 83a, Diksmuide.