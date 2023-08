Bewoners Klokkeput in de ban van showbizz tijdens driedaags wijkfeest

Met als thema ‘showbizz’ hielden de bewoners van de Klokkeput het voorbije weekend hun wijkfeest. Op vrijdagavond was er het traditionele souper met deze keer kip op het menu. Zaterdagavond kwamen de bewoners en ex-bewoners met hun kinderen samen in de grote tent, allemaal kleurrijk en met veel glitter uitgedost. “We zijn vandaag met 55 en dat bewijst dat het wijkfeest nog altijd gewaardeerd wordt”, zegt Dirk Traen. “En volgend jaar vieren we ons 30ste feest.” Op zondag werden de restjes verorberd en was er het biljarttornooi Miguel Van Damme als eerbetoon aan de overleden speler van Cercle Brugge, die getrouwd was met Kyana Dobbelaere wiens ouders in deze wijk wonen. (foto LIN)