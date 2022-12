Bewonder meer dan 100 kerstbeeldengroepen

In de kapelruimte van het leegstaand kloostergebouw in de Hoogstraat worden van 17 tot en met 23 december meer dan 100 kerstbeeldengroepen tentoongesteld.

Het verzamelen van kerstbeelden is al vele jaren de hobby van Berten Landuyt uit de Oude Heerweg te Sint-Lodewijk. “Overal waar er kerstbeelden te vinden zijn, trek ik ernaartoe. Ook op mijn buitenlandse reizen ontdekte ik overal beelden en ik kon (meestal) niet weerstaan aan de lokroep. Het internet geeft mij ook mogelijkheden. In deze periode komt er een en ander bij.” De mooie moderne kapelruimte wordt binnenkort verbouwd en is voor deze tentoonstelling voor het laatst te betreden. Gratis toegankelijk van 17 tot en met 23 december, telkens van 14 tot 18 uur. (MVD/foto MVD)