Beweging.net organiseert taptoe, 50 jaar na laatste editie: “Nogmaals naam en faam waarmaken als Muziekstad”

Op 27 mei organiseert Beweging.Net Harelbeke-Stasegem een verrassende viering van Rerum Novarum. Ter gelegenheid van de verjaardag van de pauselijke omzendbrief uit 1891 organiseren ze een internationale taptoe op het Marktplein van Harelbeke onder de noemer Taptoe 123. Het is de eerste taptoe sinds 50 jaar.

De aanduiding taptoe is gebaseerd op het commando ‘Tap toe!’ dat vroeger in kazernes werd gebruikt om het einde van de dag aan te kondigen. Het signaal zou eind 16e eeuw in Vlaanderen zijn ontstaan. Literatuur leert ons dat taptoe ook onder meer een militaire parade met muziek of grote muziekuitvoering of groot muziekevenement kan zijn. Dat laatste is het geval in Harelbeke met Taptoe 123. “123 verwijst naar het opzet van het concept: 1 muziek, 2 theater/dans en 3 techniek, de Drievuldigheid die er een spannende totaalbelevenis van moet van maken”, duidt realisator Bavo Victoor. “De naam verwijst ook naar de drie muziekkorpsen in het centrum van onze stad: de Koninklijke MuziekverenigingEendracht & Vrijheid, de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia en Koninklijk Harmonieorkest Vooruit. Stuk voor stuk toppers die muziek brengen binnen ieders bereik, geen zware militaire marsen, maar lichtvoetige en aanstekelijke muziek, in een wervelende show met veel kleur en beweging, waar verhalen achter schuilen.” Voor de realisatie van het spektakel deed Beweging.Net een beroep op Geert Vanmaeckelberghe, een grote naam in Taptoe-middens. “Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Hij verdiende zijn sporen bij WIK in Oostende, een taptoekorps met een mooie reputatie. Geert is voorzitter van de werkgroep drupershopi binnen Vlamo, hij is docent en jurylid voor exercitie, de discipline die op een taptoe beoefend wordt, en hij is ook auteur van het boek ‘Klank, kleur en beweging’, om maar enkele hoogtepunten uit zijn palmares te noemen.”

Rosanne Mestdagh, Geert Ollevier, Geert Reynaert, Mieke Callens, Bavo Victoor, Lynn Callewaert, Geert Vanmaeckelberghe. © LOO

Feeërieke verlichting

Geert Vanmaeckelberghe stelde zich kandidaat om de Taptoe 123 te regisseren en mocht meteen aan de slag. “Het programma is opgebouwd rond diversiteit, kwaliteit en continuïteit. Eerst spelen de drie Harelbeekse korpsen de Intrada, gedirigeerd door Nicolas Vierstraete van E&V. Daarna komt het jonge geweld van DrumSpirit uit Dadizele met hun showcase ONE! het taptoegedeelte openen”, aldus Geert. “Vervolgens pakken we uit met een unieke combinatie van harmonie en twirling. De Harmonie Kunst en Vermaak uit Zedelgem komt met een imponerende bezetting van 60 uitvoerders. Ook het beste showkorps uit de regio mocht niet ontbreken: het Calypso Performance Ensemble.”

“Het programma is opgebouwd rond diversiteit, kwaliteit en continuïteit” – regisseur Geert Vanmaeckelberghe

Daarna volgen de Ypres Surrey Pipes & Drums, de Highland Dancers de For Freedom Pipes & Drums uit Knokke-Heist. Zij vormen samen Massed Pipe Band. “De klap op de vuurpijl, de topaffiche, is het korps Rijnmondband dat helemaal uit Schiedam in Nederland komt. Ze maken sinds 1929 muziek op wereldniveau en presteren bijzonder goed in moeilijke muziekwedstrijden.” Jan Vanhaverbeke zorgt voor een feeërieke verlichting van plein en kerktoren, om de sfeer compleet te maken. “De gastkorpsen worden uitgezwaaid door onze eigen muziekverenigingen. Daarna volgt de apotheose met de Massed Pipe Band. Het finalenummer wordt gedirigeerd door schepen én muzikante Lynn Callewaert. “Een moment dat ongetwijfeld nog heel erg lang zal naklinken. Op die avond zal Harelbeke nogmaals zijn naam en faam waarmaken als muziekstad”; aldus de stuurgroep. De toegang is gratis. De taptoe vangt aan om 19.30 uur.

© Arjen Scholl

TAPTOE 123 is een initiatief van Beweging.net ter gelegenheid van Rerum Novarum, met de steun van de Stad Harelbeke, in een regie van Geert Vanmaeckelberghe. Adviezen: Rik Pattyn, drie stadskorpsen o.l.v. Nicolas Vierstraete en Martin Van Walleghem.