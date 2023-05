Beweging.net organiseert gezinsdag op Rerum Novarum

Onder de titel ‘We doen er iets aan – een klein initiatief – een grote impact’ zorgt beweging.net dit jaar voor een gezonde mix van traditie en vernieuwing. De traditionele sneukelroute, die voor de 27ste keer wordt ingericht, aangevuld met een gezinsdag in kinderboerderij Den Ast.

Gaëlle Beeusaert, provinciaal directeur beweging.net West-Vlaanderen, legt uit: “Dit jaar brengen we heel wat organisaties samen om de inwoners van Lichtervelde een fijne Rerum Novarum te bezorgen. Nationaal voorzitter Peter Wouters komt langs, en een gloednieuw project van beweging.net wordt gelanceerd. De gezinsdag is een vernieuwde formule waarmee we nieuwe mensen willen bereiken. Beweging.net West-Vlaanderen heeft mee zijn schouders onder de afdeling van Lichtervelde gezet, zodat het een groots gebeuren wordt. We hopen op fantastisch goed weer en veel succes die dag.”

De gezinsdag op donderdag 18 mei start in de voormiddag om 11 uur met een aperitiefconcert. Om 11.30 uur komt nationaal voorzitter Peter Wouters spreken. In de namiddag gaat de sneukelroute door. Om 14 uur start de gezinsdag met doe-opdrachten en spelparcours voor kinderen, straatanimatie, springkasteel, een bezoek aan de kinderboerderij, een fotostand, het Lichtervelds kampioenschap surplacen door Fietsbieb Lichtervelde, een fotowandelzoektocht en een optreden vanaf 16.30 uur. Tussen 17 en 18 uur sluit de gezinsdag af met lekkere frietjes.