Beveren maakt zich op voor 20ste kleiduifschieting

Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus vindt de 20ste editie van de kleiduifschieting in Beveren plaats. Dit jaar wordt die gehouden in de Tasscheweg 2 in Beveren-Roeselare. Ervaren schutters, nieuwelingen én toeschouwers zijn welkom.

“Het is een mooie gelegenheid om alle mensen met dezelfde hobby samen te brengen tijdens het weekend”, zegt voorzitter Jordi Claeys uit Staden. “Ook mensen die interesse hebben voor deze hobby én ouder dan achttien zijn, kunnen komen oefenen, met een dagpas.”

“Vroeger mochten we met loodpatronen schieten, maar sinds enkele jaren zijn staalhagelpatronen verplicht. Voor wie het al wat meer gewend is, zijn er trapmachines voorzien. Voor mensen die nog geen ervaring hebben en het eens willen proberen, zullen er oefenmachines staan.”

Enkele zaken die belangrijk zijn om in acht te nemen: op het schietterrein is alcohol verboden, en een sportschutterslicentie of een geldig jachtverlof is vereist. En zoals gezegd, wie het eens wil proberen, die moet een dagpas kopen en ouder dan achttien zijn.

“De mensen mogen ook gewoon komen kijken, maar ze moeten achter de hekken en het lint staan, in de zone van de toeschouwers”, zegt Claeys. “Je moet je niet inschrijven op voorhand. Je kunt gewoon afkomen op 26 en 27 augustus, vanaf 13.00 uur. In de tent kun je je dan inschrijven, en daar helpen ze je verder.”

Gelukkig veel hulp

Jordi houdt er een drukke agenda op na en heeft een bewogen jaar achter de rug. “Dit jaar was het voor mij een ontzettend druk jaar. Ik ben getrouwd en heb een huis gekocht. Samen met mijn vrouw Kimberly Vande Walle hebben we heel wat te doen gehad. Gelukkig had ik steun van Kjell Vande Walle, Jelle Leliaert, Paul Marcus, en van mijn ouders Karien Stoens en Patrick Claeys, om de schieting in goede banen te leiden. Hopelijk krijgen we tijdens het weekend goed weer en loopt het allemaal van een leien dakje om er een geslaagde twintigste editie van te maken.” (RV)