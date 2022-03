Beste skydivers van het land namen deel aan The Summit in Ice Mountain: “Unieke ervaring voor jong en oud”

Halsbrekende stunts, waanzinnige snelheden en de aanwezigheid van de absolute wereldtop. Afgelopen weekend vond in Komen het Belgische kampioenschap Indoor Skydiving plaats. Tijdens ‘The Summit’ namen de beste skydivers van het land het tegen elkaar op tijdens enkele waanzinnige proeven. Topfavoriet Team Hayabusa ging uiteindelijk met de gouden medaille naar huis.

Zes jaar geleden opende de indrukwekkende windtunnel van Ice Mountain Adventure Park de deuren. “Indoor skydiven groeide in die tijd uit tot een heuse sportdiscipline waarbij skydivers het in verschillende disciplines tegen elkaar kunnen opnemen”, klinkt het bij Joey van Gils, hoofdinstructeur bij Ice Mountain.

In de tunnel, meer dan 15 meter hoog en bijna 5 meter breed, wordt de vrije val uit een vliegtuig gesimuleerd zonder dat hiervoor parachutes nodig zijn. “Het is een ronduit unieke ervaring voor zowel jong als oud”, gaat Joey verder.

“Onder begeleiding van onze ervaren instructeurs kan iedereen proeven van het gevoel waar skydivers zo gek van zijn. Tijdens The Summit stond alles dan ook in het teken van de sport, waarin teams van over het gehele land het beste van zichzelf gaven in 3 verschillende categorieën”.

Verschillende disciplines

14 teams, goed voor 54 atleten, verschenen zaterdagmorgen vroeg aan de windtunnel voor een eerste briefing. “FS4, VFS4 en 2WD waren de disciplines waarin punten konden worden gewonnen”, verklaart Joey. “Bij FS4 moet een team van 4 skydivers in een periode van 35 seconden, liggend een resem aan figuren vormen. VFS4 lijkt er sterk op maar daar moeten de figuren dan weer verticaal worden uitgevoerd, staand of zittend. Hierbij gaan de snelheden in de windtunnel aanzienlijk omhoog.”

We zien de leden van Team Hayabusa, een team van Defensie. (gf)

“Bij 2WD bevinden er zich slechts twee skydivers in de tunnel, waardoor het geheel er heel wat dynamischer aan toegaat. Waar bij de andere disciplines alle atleten naast elkaar blijven, gaan ze bij 2WD ook nog eens over en onder elkaar. Hun bewegingen moeten niet alleen kloppen, het moet ook nog mooi ogen en vloeiend zijn. Het is een discipline die je absoluut niet mag onderschatten.”

Met Joey van Gils haalde Ice Mountain Adventure Park alvast niet de minste in huis. De hoofdinstructeur werd zelf 4 keer Nederlands kampioen en nam deel aan het wereldkampioenschap en de wereldbeker.

Team Hayabusa

Bij de proeven was het vooral uitkijken naar de deelname van team Hayabusa. Het skydiveteam, dat deel uitmaakt van de Belgische defensie, kan teren op een indrukwekkend palmares met enkele wereldtitels op hun naam. “Dit was toch een stuk spannender dan wat we gewoon zijn”, liet Jeroen Nollet, lid van team Hayabusa, na de wedstrijd optekenen.

“We springen normaal in open lucht op duizenden meters hoogte waarbij we hier in een tunnel moesten werken. Het werd voor ons team een dag die we met winst konden afsluiten dus we zijn uitermate tevreden.”

Team Hayabusa ging met goud naar huis, al was er van een comfortabele overwinning geen sprake. Het verschil met nummer 2 bedroeg slechts 3 punten.

Lagere drempel

Het evenement kon op heel wat belangstelling rekenen, zowel van toeschouwers als de skydivewereld zelf. Bestuursleden van Skydive Flanders, de overkoepelende organisatie van de sport in Vlaanderen, spraken lovende woorden na afloop.

“Dankzij dergelijke kampioenschappen wordt de drempel naar parachutespringen heel wat lager. Iedereen kan het leren zonder de stress van de hoogte en het opentrekken van de parachute”, klonk het.

(SR)