Best Pittig organiseert Zomerse Vrijdag op het Heilig Hartplein

Op vrijdag 18 augustus, wordt op het Heilig Hartplein in Diksmuide een Zomerse Vrijdag georganiseerd. De vereniging Best Pittig slaat daarvoor de handen in elkaar met Pauline Vanoverschelde van Hotel PAX.

Best Pittig is een vereniging van actieve en ondernemende, energieke, jonge vrouwen. Samen met Hotel Pax organiseert de vereniging een Zomerse Vrijdag op vrijdag 18 augustus vanaf 18.30 uur. Bij Hotel Pax op het Heilig Hartplein komt de coverband The Jokes optreden. Zij beschrijven zichzelf als One voice and four crazy musicians, een prettig gestoorde bende bestaande uit een zangeres en vier ervaren zotte muzikanten die een non-stop medley van covers voor alle leeftijden brengen, zowel rock, pop, schlagers, slows, 80’, 90’ en hedendaagse klassiekers passeren de revue.

En er kunnen ook verzoeknummers gevraagd worden. Tot middernacht duurt de ambiance op het gezellig ingerichte plein. Ondertussen staan cocktails en mocktails koud voor wie zichzelf en anderen op een lekker drankje wil trakteren. Voor de grote en kleinere honger zijn er tal van foodtrucks ter plaatse. De toegang is gratis. (ACK)