Best Pittig organiseert ‘Ladies Night’ met 30 handelaars

Op donderdag 20 oktober pakt de vereniging Best Pittig Gistel samen met de collega’s van Oudenburg uit met een grootste ‘Ladies Night’. “We verwachten tussen de 200 en 250 deelnemers.”

Best Pittig ontstond in de schoot van de vzw Markant, het netwerk van en voor ondernemende vrouwen. Terwijl er vroeger een leeftijdsgrens werd vastgelegd, is Best Pittig al enkele jaren toegankelijk voor alle leeftijden. “Jonge mama’s, ondernemers en zelfstandigen, werknemers: werkelijk alle vrouwen kunnen lid worden van Best Pittig”, zegt Caroline Andries, voorzitter van de Gistelse afdeling.

“We organiseren het hele jaar door socio-culturele actviteiten. Kijk, we hebben recent ons jaarprogramma 2022-2023 voorgesteld. Zo kan je op 15 november deelnemen aan een workshop Aziatisch koken in het SIGO in Gistel, plannen we op 10 december een uitstap naar het Nederlandse Roermond en is er op 9 januari ons Nieuwjaarsdiner.”

Me-time

De hele kalender staat intussen op de Facebookpagina van Best Pittig Gistel. Beginnen doen de dames op donderdag 20 oktober om 19 uur met een grote ‘Ladies Night’ in de Maenhoudthoeve in Polder 33, ten noorden van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, nét op grondgebied van Oudenburg. “Samen met Best Pittig Oudenburg weten we maar liefst dertig handelaars te strikken die met een standje present zullen zijn”, vervolgt Caroline Andries. “Het doel: alle dames een avondje ‘me-time’ schenken. Deelnemers krijgen ook een aperitief, lekker eten en een goodiebag. Ideaal om de werkweek te breken en al een outfit of cadeau voor de feestdagen te strikken.” Deelnemen kost 25 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden.

Inschrijven kan via www.bestpittigoudenburg.be of bij de bestuursleden. Wie lid wil worden van Best Pittig, betaalt daarvoor 50 euro per jaar. Hiermee krijgen leden korting op activiteiten en uitnodigingen voor events van andere Best Pittig-afdelingen. Nog dit: Best Pittig Gistel strikte met Nathalie Maertens recent een nieuw bestuurslid. (TVA)