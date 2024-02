Benthe Veelers is algemene winnaar bij Junior Journalistenwedstrijd in Zwevezele

Het Davidsfonds van Zwevezele organiseerde een Junior Journalistenwedstrijd en onlangs werd de winnaar bekend gemaakt. Deelnemers kregen de opdracht om iets neer te pennen rond het thema: ‘Oost West, Thuis best?!’. In totaal namen er 41 leerlingen deel en dat op vrijwillige basis. Het gaat om leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van basisscholen De Regenboog en De Horizon. Verhalen over hun vakantie-ervaringen en dan genieten van een heerlijke thuiskomst, en verhalen over de oorlog en het vluchten van thuis kwamen naar voor. Het winnende werk draagt de titel ‘Vluchtelingen met heimwee’ en werd geschreven door Benthe Veelers uit klas 6c van school De Horizon. Er werden naast de algemene winnaar ook klaswinnaars verkozen met Emily Declercq (klas 6a, De Regenboog), Lucine Pollentier (klas 6b, De Regenboog), Benthe Veelers (algemene winnaar), Ayco Vancauwenberghe (klas 5a, De Regenboog) en Aloïse Dufour (klas 5b, De Regenboog) en Masha Komisarova (klas 5c, De Horizon). (NS/foto Nele)