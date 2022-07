Benny Scott sluit met zijn ‘k ‘en Brugge in m’n herte’ spetterende Brugge Tripel Dagen af

Door de extreme hitte dinsdag kende de Brugge Tripel Dagen een valse start, maar dat werd op de nationale feestdag goedgemaakt met een volgelopen Markt voor het meezingfeest ‘Vlaanderen Zingt’. Zelfs de koning – of zou het toch een ‘vervanger’ geweest zijn…? – kwam meezingen. Een hoogtepunt was sowieso Benny Scott die met zijn ‘k ‘en Brugge in m’n herte’ de Markt weer in vervoering bracht.

Na twee afgelaste edities door corona was de goesting bij de organisator, het Comité voor Initatief, bijzonder groot om opnieuw voor een geslaagde editie van de Brugge Tripel Dagen te gaan. Te meer daar het de twintigste keer was dat dit muziekfeest plaats vond op de Markt van Brugge.

Op dinsdag 19 juli stond als opener omstreeks 17:30 uur Samson en Marie, voor de gezinnen met kinderen, op het programma. Maar bij temperaturen van nog steeds rond de 40 graden celcius kwam er maar bijzonder weinig volk opdagen op de Markt.

Meer dan een vijftigtal bleken het er niet te zijn. “We werkten met voorverkoop voor de tickets aan de prijs van vijf euro”, vertelt presentator en mede-organisator Nick Blontrock. “Veel mensen hadden al een ticket gekocht maar besloten door het extreem warme weer toch niet af te komen. Door die voorafbetalingen is het voor ons financieel nog geen al te grote aderlating geworden. Later op de avond, toen het stilaan ook begon af te koelen, kwam er dan toch nog behoorlijk veel volk af voor Bart Kaël en De Romeo’s als afsluiter.”

Volle markt voor Johnny Logan

Op woensdag was extreme hitte duidelijk achter de rug en dat had meteen ook zijn uitwerking op de publieksopkomst. “Zeker voor onze headliner Johnny Logan, de drievoudige songfestivalwinnaar, liep de Markt zo goed als vol”, weet Nick Blontrock.

De slotdag, nationale feestdag 21 juli, begon met een optreden van coverband Edje Ska & The Pilchards, en werd naar traditie vooral ingevuld met het populaire meezingfeest Vlaanderen Feest; aan elkaar gepraat én gezongen door Nick Blontrock; zoon van de huidige Brugse schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) die voor zijn politieke carrière jarenlang zelf dit evenement presenteerde.

Niemand minder dan de Koning der Belgen in vol ornaat – of zou het toch een ‘vervanger’ geweest zijn…? – daagde op. © PDV

De vele duizenden bezoekers zongen de zowel Nederlandstalige als internationale klassiekers uit volle borst mee. Halverwege het zangfeest werd een opmerkelijk hoge gast aangekondigd. Niemand minder dan de Koning der Belgen in vol ornaat – of zou het toch een ‘vervanger’ geweest zijn…? – kwam over uit het drukke Brussel waar hij het nationaal defilé had bijgewoond om de Bruggelingen te groeten én mee te zingen en zelfs te dansen op de vrolijke deuntjes op de Brugse Markt.

‘k En Brugge in m’n Herte’

En dan was er ook nog de Brugse volkszanger Benny Scott die zijn nummer ‘k En Brugge in m’n Herte’, voor het eerst sinds het officieel door de gemeenteraad werd uitgeroepen tot ‘volkslied van Brugge’, voor een bijzonder groot publiek op de Markt van zijn eigenste Brugge mocht komen zingen.

Zijn evergreen klonk vanuit duizenden kelen op de Markt van Brugge en zo vormde zijn act wellicht het grootste kippenvelmoment van deze twintigste editie van de Brugge Tripeldagen.

